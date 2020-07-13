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Адвокат встретился с Виктором Бабарико: люди ради этого всю ночь стояли в очереди

Юрист Дмитрий Лаевский рассказал, какие условия создали власти, чтобы адвокат мог "нормально поговорить" со своим клиентом.

13 июля в СИЗО КГБ состоянлась встреча претендента в президенты Виктора Бабарико со своим адвокатом.


"Сегодня мы посетили Виктора Дмитриевича в следственном изоляторе.
Неравнодушные люди заняли для нас очередь на посещение ещё в воскресенье днём, менялись через какое-то время, стояли всю ночь. В итоге мы были первыми и смогли нормально поговорить с клиентом. 

Он впечатлён тем, что люди стояли в очереди до утра, мёрзли под дождем и ветром, он очень благодарен за такую поддержку. Для него это очень важно. И мы, адвокаты, конечно же от себя тоже искренне признательны людям за такую ценную помощь.

Мы обсудили ряд жалоб, поданных нами на минувшей неделе Генеральному прокурору, другие рабочие вопросы.

Интересно, что "спецрасследование" ОНТ, которое транслировалось в минувший четверг 9 июля, Виктор Дмитриевич не увидел, поскольку в это время были неполадки с телевизором в камере. 

Такую реакцию техники мы оцениваем положительно", - написал Дмитрий Лаевский.
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