Новый белорусский премьер отправляется на поклон в Москву





Информацию о предстоящей встрече подтвердили Sputnik в пресс-службе российского кабмина.





Предполагается, что главы правительств обсудят "широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках "союзного государства", - сообщили в правительстве России.





Особое внимание будет уделено "тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов".





Эта встреча с Мишустиным станет первой для Романа Головченко в качестве премьер-министра.











