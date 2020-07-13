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Андрей Дмитриев: Белорусы боятся не далеких 90-х, а еще 5 лет с этой властью

Претендент в президенты Андрей Дмитриев заявил, что рассматривает разные сценарии продолжения президентской кампании, но без капитуляции.

Андрей Дмитриев: Белорусы боятся не далеких 90-х, а еще 5 лет с этой властью
фото: БелаПАН
14 июля Центризбирком будет регистрировать кандидатов в президенты. Чего дальше ждать от президентской кампании, которая проходит по «щучьему велению»? «Белорусский партизан» побеседовал с одним из потенциальных кандидатов - лидером движения «Говори правду» Андреем Дмитриевым.

- Первый этап президентской кампании – сбор подписей - завершился. Завтра – регистрация кандидатов в президенты. Вас зарегистрируют, как думаете?

- Эта кампания уже идёт не по закону, а по “щучьему велению”, так что делать ставки не буду. Мы готовы к разным сценариям.

- Вы сдали в Центризбирком 106 тысяч подписей. Насколько сложно во время эпидемии коронавируса оказалось собрать необходимый минимум?

- Проще, чем мы думали. Хочу поблагодарить всех, кто ставил подпись. Нам помогла вторая по численности инициативная группа, опыт команды “Говори правду”, новые технологии и политизация общества. 

Мы запустили специальную систему заявок через интернет, по принципу доставки пиццы и с помощью базы данных, которую собирали 5 лет, получили большое количество заявок. Ну, и конечно, очень помогло то, что люди подписывались “за всех, кроме одного”. 

- У Виктора Бабарико и Валерия Цепкало комиссии «зарубили» более половины подписей, у Сергея Череченя и Анны Канопацкой, напротив, появились «лишние» десятки тысяч подписей. Как это можно объяснить?

- Действия власти в отношении альтернативных кандидатов руководствуются только одной логикой. Добиться, чтобы те, кто выступают за перемены в Беларуси и хотят выбрать нового президента, впали в депрессию. Сказали «ничего не возможно» и остались на кухнях и в социальных сетях, а лидеры были разобщены.


- Фавориты президентской гонки выбиты из игры: Виктор Бабарико сидит в "американке", угроза уголовного дела нависла над Валерий Цепкало, команда Светланы Тихановской разгромлена в буквальном смысле слова, блогеры – под уголовным делом, общественные активисты сидят по тюрьмам. 

Почему власть пошла на силовой сценарий? Вряд ли белорусский режим планировал такое развитие событий.

- Угрозы, насилие, нарушение прав человека становятся главной опорой для власти. Они сажают кандидатов, давят на близких, манипулируют подписями, не дают места для агитации, формируют «стерильные» участковые комиссии и собираются под предлогом борьбы с «побеждённым» ковидом, ограничить наше конституционное право наблюдать за выборами. 

Все это абсолютно неприемлемо. Белорусы не заслужили к себе такого отношения. 

- Белорусская власть в лице претендента в президенты Лукашенко противопоставила себя всему обществу, в том числе – и альтернативным претендентам. Смогут ли альтернативные претенденты дать адекватный ответ на брутальные действия властей? 

- На это отвечать должно все общество. Это больше не выборы, а кампания солидарности белорусов со своим будущим. Мы не должны дать его украсть у нас и наших детей. Поэтому крайне важно действовать - говорить правду, поддерживать политзаключенных, собирать подписи, поддерживать кандидатов в президенты, участвовать в акциях. 

Придумывайте креативные способы солидарности и присылайте мне. Будем реализовывать вместе. Приходите в наши пикеты, ставить подписи за честные выборы и свободу политзаключенных и записываться в наблюдение за выборами. 

- Между тем, спецслужбы и госпропаганда пытается убедить белорусов, что рейтинг Лукашенко находится на отметке 76%. На что рассчитывает власть, распространяя топорные фейки?

- А на что они рассчитывают, когда говорят, что коронавирус побежден, а отравленную воду можно пить? Чиновники просто игнорируют и унижают людей, считают нормальным хамить, обманывать, не учитывать наше мнение. И расчет тут только один - что люди промолчат. 

Уверен, большинство сегодня боится не далеких 90-х, а еще 5 лет с этой властью. Люди вынуждены уезжать сами или отправлять за границу детей - когда такое происходит массово, не может быть поддержки той власти, что привела к этому.  Мы знаем, большинства у власти больше нет и уже никогда не будет. 

- Избирательные комиссии сформированы по-старому: в их состав вошло менее 1 процента оппонентов власти, по всей Беларуси отведено только 18 мест для агитации. Можно ли рассчитывать хотя бы на формальное подобие избирательной кампании?

- Будем реалистами. Выборы в классическом понимании закончились.  Сейчас наша задача - солидарность и борьба за право белорусов выбрать нового президента и будущее, где власть будет их уважать. Давайте массово наблюдать, собирать подписи за свободу политзаключенных, устраивать акции солидарности. 

- Какие варианты продолжения президентской кампании Вы рассматриваете для себя? Готовы ли Вы лично сняться с президентской гонки? При каких условиях это может произойти?

- Я рассматриваю разные сценарии, но ни в одном из них нет капитуляции и молчания о том, что происходит в стране. Это и есть подыгрывать власти. 

В условиях низкого рейтинга чиновникам надо провести выборы незаметно для общества. Главная задача в том, чтобы люди отказались от своих надежд, замолчали и согласились с тем, что предлагает Лукашенко. 

А это еще 5 лет стагнации и отсутствие всякого будущего. Согласны ли мы с тем, что единственной альтернативой Лукашенко будет он сам? 


- Какой смысл участвовать в президентской кампании, которой уже нет?

- Сегодня большинство белорусов хочет мирно и спокойно выбрать нового президента страны. Многие готовы голосовать за надежду, которую они увидели после выдвижения Бабарико, за будущее, о котором говорит Цепкало и за справедливость, которой добивался Тихановский. 

И сейчас мы должны решить опустим ли мы руки и «свалим», как того хочет власть, или проявим солидарность, чтобы отстоять надежду, будущее и справедливость. Мой ответ очевиден, поэтому я иду дальше. 
"Белорусский партизан"
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