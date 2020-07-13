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В Москве задерживают журналистов на акции в поддержку обвиненного в госизмене коллеги

В Москве на одиночных пикетах в поддержку арестованного по подозрению в госизмене Ивана Сафронова задержали как минимум 10 человек, сообщил корреспондент RTVI.

Среди задержанных — журналистка «Ъ FM» Алла Пугачева, редактор информационного центра «Ъ» Анна Поваго, спецкор «Ъ» Ольга Алленова, Анна Васильева, журналистка «Холода» Мария Карпенко, Лилия Галявиева, Юлия Галлямова, Мария Шерстюкова, Максим Кондратьев, член профсоюза журналистов Софья Русова, журналистка «Коммерсанта» Мария Шер, бывший корреспондент «Ведомостей» Татьяна Морозова.

Акция в поддержку бывшего спецкора «Коммерсанта» Ивана Сафронова началась днем в Москве у здания СИЗО «Лефортово». Планируется, что 13 июля ему предъявят обвинения.

Полицейские задержали не менее десяти участников акции, в основном журналисток, пришедших в футболках со словами «Свободу Сафронову», сообщает корреспондент «Медузы».

Всего в акции у следственного изолятора участвуют около 50 человек.
"Белорусский пратизан"
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