Эдуард Бабарико: Мы обязательно увидимся, свободными и счастливыми

"Небольшой и очень радостный апдейт: я получила еще три письма от Эдуарда Викторовича. А он получил сразу 7 моих. А еще ему попал в руки номер Белгазеты.





И еще, внимание! В письмах Эдик просит не указывать в адресе слово "СИЗО", верный адрес выглядит так:





220050 Главпочтамт а/я 8