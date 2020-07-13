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Эдуард Бабарико: Мы обязательно увидимся, свободными и счастливыми

Сын претендента в президенты, который был арестован 18 июня вместе с отцом и сейчас находится в СИЗО КГБ, написал письмо своей подруге Александре Зверевой.

"Небольшой и очень радостный апдейт: я получила еще три письма от Эдуарда Викторовича. А он получил сразу 7 моих. А еще ему попал в руки номер Белгазеты. 

И еще, внимание! В письмах Эдик просит не указывать в адресе слово "СИЗО", верный адрес выглядит так:

220050 Главпочтамт а/я 8
Кому: Виктор Бабарико /Эдуард Бабарико", - написала Зверева в своем фейсбуке, публикуя фото одного из писем.
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