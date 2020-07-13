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Антирекорд: с начала избирательной кампании были задержаны уже более 700 человек

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» опубликовала очередной еженедельный отчет по итогам наблюдения за президентскими выборами.

очередь на Комаровке в Минске во время сбора подписей

В обзоре правозащитников отмечается, что международные организации продолжают призывать власти Беларуси прекратить начавшиеся репрессии и провести справедливые выборы, пишет belsat.eu

«Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек. Количество задержанных с момента начала избирательной кампании составило, как минимум 703 человек, из них 129 были подвергнуты административным арестам и 252 — оштрафованы», – говорится в отчете.

Правозащитники констатируют, что нынешние условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы. 

При этом Александр Лукашенко задолго до официального начала ведет активную агитационную кампанию с использованием государственных СМИ и исполнительной «вертикали».

«Избирательная кампания продолжается на фоне непрекращающихся репрессий, в том числе в отношении непосредственных участников избирательного процесса, блогеров и активистов оппозиционных партий и групп», – подчеркивают правозащитники.
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