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Фотофакт: Девушек из "высшего общества" не было на гала-концерте в Александрии. Кто был с Лукашенко на этот раз?

Пресс-служба президента опубликовала фото с гала-концерта на празднике «Александрия собирает друзей».

Многие из внимательных поклонников данного праздника заметили, что президент в этом году сидел не в окружении красивых брюнеток, а рядом со своими сыновьями. С одной стороны -  его старший сын Виктор, а по правую руку— младший сын Николай.

Фото: пресс-служба президента

фото: gazetaby.comТак было в 2017 году
"Белорусский партизан"
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