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Стало известно, на каком основании забраковали подписи за Валерия Цепкало

Стало известно, на каком основании забраковали подписи за выдвижение Валерия Цепкало кандидатом в президенты.


Как известно, у него признали недействительными более половины подписей, оставили только 75 тысяч, чего недостаточно для регистрации. Штаб Цепкало ознакомился, как комиссии признавали подписи недействительными. Проверка проходила 20-26 июня. Вопросов к самим подписям на листах нет. Комиссии заявили, что даты якобы написаны одной рукой (но даже при визуальном осмотре некоторых листов очевидно, что это не так). Произошел курьёзный случай: недействительной признали подпись Андрея Слабко, поскольку дату якобы поставил другой человек. Но Слабко — член инициативной группы и сам собирал подписи, заполнял этот лист!

Интересно, что документы от экспертов поступили уже после проверки комиссии — 27-28 июня. И просто непонятно, как за несколько дней можно было проверить тысячи подписей.
Еврорадио
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