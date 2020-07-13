Российские власти приступили к реформе «мягкой силы»

Российские власти начали обсуждение реформы «мягкой силы», рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к правительству. О готовящейся большой реформе знает и собеседник РБК в МИДе. В обсуждении участвуют заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, новый глава Россотрудничества Евгений Примаков и представители экономических ведомств, сообщили два собеседника РБК.





«Конечно, обсуждается [реформа Россотрудничества]. Об этом говорится гласно, и об этом говорил во время моего представления министр иностранных дел России Сергей Лавров», — подтвердил Примаков РБК. В обсуждении будущей реформы участвует Дмитрий Козак, также сказал он, «и по его роду занятий, и по сфере ответственности эта тема входит в его компетенцию».





О сути предлагаемых изменений назначенный в июне руководителем Россотрудничества Примаков говорить отказался. На данном этапе обсуждения выносить в публичное пространство какие-либо идеи неправильно, уверен он.





О том, что власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российских интересов за рубежом, собеседники РБК говорили и перед уходом из Россотрудничества его предыдущего руководителя, Элеоноры Митрофановой. Представляя 3 июля нового руководителя агентства, глава МИДа Сергей Лавров отметил, что с внесением поправок в Конституцию на направлении народной дипломатии появятся новые задачи.





Кто в России занимается «мягкой силой»





В последней версии Концепции внешней политики России «мягкая сила» называется неотъемлемой составляющей современной международной политики, а ее инструментами — возможности гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий в дополнение к традиционным дипломатическим методам. К последним относят разного рода НКО, например фонд «Русский мир», получающие для работы государственные гранты, и СМИ — к примеру, RT, Sputnik.





Обновленное в 2008 году Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) — основной государственный институт, реализующий многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей, улучшению имиджа России, то есть всего того, что включает понятие «мягкая сила».





Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — Российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах, еще в двух десятках государств сотрудники агентства работают в составе российских посольств.





iv>Пока в составляемом международным консалтинговым агентством Portland рейтинге «мягкой силы» 30 стран позиции России снижаются. В 2016 году она была на 26-м месте (выше не поднималась), но уже в 2019-м опустилась на 30-е. Первое место в прошлом году занимала Франция, за которой шли Великобритания и Германия.





Что может быть реформировано





Обсуждаются разные варианты изменений в подходах России к «мягкой силе», рассказали два собеседника РБК. В частности, переподчинение агентства напрямую президенту (сейчас подотчетно Министерству иностранных дел) и создание отдельной государственной корпорации, которая оперировала бы проектами и средствами на их продвижение, рассказали три собеседника РБК.





Создание такой структуры позволило бы свободнее привлекать средства. Так, к примеру, устроено в ФРГ, где федеральным правительством было создано Германское общество международного сотрудничества (в форме общества с ограниченной ответственностью), поясняет один из источников.





То, что при обсуждении звучали такие идеи, Примаков опровергать не стал, но комментировать отказался.





Примаков известен своим скептическим отношением к традиционным формам продвижения России за рубежом — через выставки, конференции по русскому языку и культуре. Ранее он говорил, что гуманитарная составляющая российской внешней политики не должна сводиться только к культурной и образовательной, а должна пониматься и в значении, принятом на Западе, то есть как обеспечение качества жизни и прав человека.





Российские подходы эксперты часто критикуют, приводя в пример организацию продвижения гуманитарного сотрудничества США (через USAID), Германию (Goethe Institut и GIZ), Великобританию (British Council) и Францию (Alliance francais). USAID, например, имеет представительства в 80 странах, а проекты осуществляет в 100, бюджет агентства достигает $20 млрд. Среди поддерживаемых проектов не только культурные мероприятия, но и, например, вакцинация детей. Бюджет Россотрудничества — около 4 млрд руб.





В концептуальном плане при реформировании системы «мягкой силы» можно было бы обновить основные направления госполитики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденные в 2010 году, которые сейчас стоило бы уточнить и конкретизировать, обращает внимание старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров.





«Если посмотреть на перечень направлений деятельности Россотрудничества, то создается впечатление, что оно должно делать все и сразу. Три больших блока — культурная дипломатия, работа с соотечественниками и содействие международному развитию — требуют разных подходов. Если смотреть на мировой опыт, то во многих странах эти функции разнесены по отдельным ведомствам», — указывает эксперт.



