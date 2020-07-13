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Прейгерман: что такое политика в авторитарных условиях? Эта власть будет себя защищать

Участковые избирательные комиссии практически полностью сформированы из членов провластных организаций.

Прейгерман: что такое политика в авторитарных условиях? Эта власть будет себя защищать
фото: bobrlife.by
Оппозиционные партии подали заявки на 545 активистов, но в итоге прошло только шесть человек (1,1% от выдвинутых), сообщает TUT.BY. Провластные партии заявили 3844 человека, и 3717 из них в итоге стали членами комиссии (96,7%).

Такой же результат можно наблюдать и по выдвиженцам от БРСМ, «Белой Руси», Союза женщин, Союза ветеранов, Белорусского фонда мира и профсоюзов ФПБ — в участковые комиссии прошло 96,9% выдвинутых представителей.


— В этом году в участковых избирательных комиссиях представлено всего шесть представителей оппозиционных партий на всю страну, это около 0,009% (от общего числа членов избиркомов – прим.ред.), — говорит координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович.

— Если начинается внутреннее противостояние, значит власть идет в лобовое столкновение,  прокомментировал расклад директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман в интервью Telegraf.by. — Откуда берутся эти странные романтические ожидания, что власть, действующая очень жестко в одних вопросах, почему-то будет либеральничать в других?

Эта власть никогда не скрывала, что она авторитарная, и что она будет задействовать все имеющиеся средства, чтобы себя защищать.

Я думаю, что люди, которые вдруг почувствовали, что хотят изменить страну — в большинстве достаточно инфантильны и не очень понимают, что такое политика в авторитарных условиях. И это, кстати, вновь относится к вопросу, насколько они своё недовольство готовы переводить во что-то выходящее за рамки социальных сетей и относительно безопасных акций в оффлайне. Во что-то, за что нужно бороться, возможно, долго и болезненно.
gazetaby.com
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