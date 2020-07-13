



Джон и Жаклин Кеннеди на инаугурационном балу в 1961 году / Reuters published by Euroradio





Выступая перед собравшимися на "Купалье" в агрогородке Александрия, Александр Лукашенко "вспомнил, как говорили в советские времена": "Прежде чем спросить, что Родина сделала для тебя, спроси, а что я сделал для Родины, своего народа?"





Блогер Виктор Малишевский заметил, что в оригинале эта историческая фраза принадлежит президенту США Джону Кеннеди. Он произнёс её в инаугурационной речи в 1961 году: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны".





1961 год — это "советские" времена в той же степени, что и "американские". Приписать слова Кеннеди советской действительности — странный поступок.





Впрочем, Лукашенко не в первый раз вольно обходится с цитатами. Однако раньше по его речам можно было сделать вывод, что и он сам, и те, кто работает над его текстами, в первую очередь читают российские СМИ и погружены в российское информационное поле. Цитировать Кеннеди, выдавая его фразу за слова из "советских времён" — это что-то новенькое!







