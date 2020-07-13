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Экзитпол: с минимальным отрывом Дуда лидирует на выборах президента в Польше

Дуда побеждает с минимальным отрывом от своего оппонента


Ожидается, что первые частичные официальные результаты второго тура будут объявлены утром в понедельник.
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзитпола, побеждает во втором туре выборов главы государства, набрав 50,4% голосов избирателей. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает издание Polityka.


За ним с минимальным отрывом идет кандидат от оппозиционной партии Гражданская платформа, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него - 49,6% голосов. При этом организаторы экзитпола подчеркивают, что небольшая разница в количестве голосов пока не позволяет окончательно определить победителя выборов. Более точные результаты опроса станут известны ближе к полуночи 12 июля по местному времени. 

В то же время, Дуда уже заявил, что рад своей победе, отметив, что "выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие". В свою очередь Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.

Ранее сообщалось, что в Польше во втором туре президентских выборов зафиксировали высокую явку избирателей. 

Напомним, в воскресенье, 12 июля, в Польше началось голосование во втором туре президентских выборов.
korrespondent.net
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