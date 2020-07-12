Километровая очередь в Лондоне и флаги у Европарламента. В мире прошли акции солидарности с белорусами
Акции солидарности с белорусами продолжают проходить по всему миру. В субботу «Тры чарапахі» пели на Трафальгарской площади, а бело-красно-белые флаги можно было увидеть у Европарламента в Брюсселе, в итальянском городе Реджо-Эмилия, а также за океаном в Сан-Франциско, Вашингтоне и Филадельфии, пишет TUT.BY.
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Акция солидарности в Брюсселе.
Белорусы Великобритании собрались в Лондоне на акцию солидарности с задержанными участниками президентских выборов. 11 июля они выстроились в цепь от Трафальгарской площади до Букингемского дворца. Это около 1 км, передает "Еврорадио".
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Фото: Ольга Краева
Акция продлилась три часа — с 13:00 до 16:00. В ней приняли участие режиссёр HUNCHtheatre Владимир Щербань, руководитель “Свободного театра” Николай Халезин, политический обозреватель Рыгор Астапеня. А ещё старшая руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, Майк Бутчер из Tech Crunch и Алан Флауэрс, основатель European Youth Parliament Belarus.
Акции солидарности прошли и в других городах мира:
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Фото читателей TUT.BY
20:04 12/07/2020
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