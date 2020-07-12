Белорусы Великобритании собрались в Лондоне на акцию солидарности с задержанными участниками президентских выборов. 11 июля они выстроились в цепь от Трафальгарской площади до Букингемского дворца. Это около 1 км, передает "Еврорадио"

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Фото: Ольга Краева





Акция продлилась три часа — с 13:00 до 16:00. В ней приняли участие режиссёр HUNCHtheatre Владимир Щербань, руководитель “Свободного театра” Николай Халезин, политический обозреватель Рыгор Астапеня. А ещё старшая руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, Майк Бутчер из Tech Crunch и Алан Флауэрс, основатель European Youth Parliament Belarus.





Акции солидарности прошли и в других городах мира:

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