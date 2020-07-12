Дональд Трамп / REUTERS





Президент Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году США предприняли кибератаку против российской "фабрики троллей", усиленно распространявшей дезинформацию во время президентских выборов 2016 года и промежуточных выборов 2018 года. Президент сказал об этом в интервью журналисту Марку Тиссену, которое было опубликовано газетой Washington Post, передает Голос Америки





Во время кибератаки, о которой Washington Post cообщила в 2019 году, киберкомандование США нарушило интернет-доступ в здание, в котором располагалось "Агентство интернет-исследований", в ночь промежуточных выборов в США. В результате удалось остановить попытки распространения дезинформации. Ранее администрация Трампа не подтверждала публично факт такой атаки.





В интервью Тиссену Трамп сказал, что он действовал на основе разведданных о возможном вмешательстве России в промежуточные выборы 2018 года, отдав приказ об атаке. Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что он не предпринял аналогичных действий в преддверии выборов 2016 года.





"Мы остановили это, - сказал Трамп Тиссену, отметив, что "никто не действовал жестче в отношении России, чем я". Трамп утверждал, что Барак Обама не предпринял никаких действий против российских троллей, чтобы принести пользу кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. По словам Трампа, Обама "до выборов знал, что Россия занимается манипуляциями… И причина, по которой он ничего не сказал, состояла в том, что он не хотел этим заниматься, потому что он думал, что [Хиллари Клинтон] побеждает, прочитав лживые опросы… Он думал, что она победит. И у нас было молчаливое большинство, которое сказало: нет, нам нравится Трамп", - заявил президент.









Обама предпринял действия после Дня выборов в 2016 году, наложив санкции на российских граждан и агентства, участвовавшие во вмешательстве, изгнав из США десятки российских дипломатов, и классифицировав систему выборов как критически важную инфраструктуру.





По словам бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и сенатского Комитета по разведке, российские агенты атаковали избирательную инфраструктуру во всех 50 штатах, успешно получив доступ к базам данных регистрации избирателей в Иллинойсе и Флориде, хотя нет никаких доказательств изменения результатов голосования. Финансированием Агентства интернет-исследований занимается Евгений Пригожин, которого в прессе называют "шеф-поваром Путина" в связи с тем, что принадлежащая Пригожину компания занимается организацией банкетов в Кремле.

