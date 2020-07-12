Согласно сообщению Министерства обороны Армении, "военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам на автомобиле УАЗ сделали попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника вернулись на свои позиции".





После того, сообщают в Минобороны Армении, азербайджанские военные военные "используя артиллерийский огонь" пытались захватить армянский опорный пункт. Отмечается, что потери понесла только азербайджанская сторона.





В свою очередь Азербайджан обвиняет в провокации Армению. "Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Есть потери с обеих сторон", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.





По данным Баку, с их стороны убиты двое военных, пятеро ранены. "Противник понес потери и отступил", - добавляют там.