



О том, что белорусские пограничники подарили Йозефу Мигашу собаку, он рассказал еще 6 июля. А в субботу, 11 июля, дипломату официально передали щенка в завершение дипломатической миссии. Собаку назвали Зора, что в переводе со словацкого языка значит «заря», передает "Белсат"





В Госпогранкомитете отметили, что Йозеф Мигаш внес значительный вклад в развитие дружеских отношений между Словакией и Беларусью.









Йозеф Мигаш уже закончил свою миссию в Беларуси, однако сообщается, что он будет продолжать способствовать развитию проектов в первую очередь в отраслях сельского хозяйства и энергетики.





Посол Словакии Йозеф Мигаш принял участие в минском параде 9 мая. Это была его принципиальная позиция. «Я сын партизана и антифашиста», – заявил он.





После участия в параде он подал в отставку, так как нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой МИД Словакии.





Во время разговора с послом Сербии, Александр Лукашенко назвал отставку Мигаша «международным скандалом», а потом наградил дипломата орденом Франциска Скорины.



