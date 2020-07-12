Послу Словакии, уволенного из-за парада 9 мая, белорусские власти подарили собаку
Немецкую овчарку послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу подарили в завершение дипломатической миссии в Беларуси, пишет БелТА.
О том, что белорусские пограничники подарили Йозефу Мигашу собаку, он рассказал еще 6 июля. А в субботу, 11 июля, дипломату официально передали щенка в завершение дипломатической миссии. Собаку назвали Зора, что в переводе со словацкого языка значит «заря», передает "Белсат".
В Госпогранкомитете отметили, что Йозеф Мигаш внес значительный вклад в развитие дружеских отношений между Словакией и Беларусью.
Йозеф Мигаш уже закончил свою миссию в Беларуси, однако сообщается, что он будет продолжать способствовать развитию проектов в первую очередь в отраслях сельского хозяйства и энергетики.
Посол Словакии Йозеф Мигаш принял участие в минском параде 9 мая. Это была его принципиальная позиция. «Я сын партизана и антифашиста», – заявил он.
После участия в параде он подал в отставку, так как нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой МИД Словакии.
Во время разговора с послом Сербии, Александр Лукашенко назвал отставку Мигаша «международным скандалом», а потом наградил дипломата орденом Франциска Скорины.
КТ/НЕ belsat.eu
15:50 12/07/2020
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