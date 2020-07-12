+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Послу Словакии, уволенного из-за парада 9 мая, белорусские власти подарили собаку

Немецкую овчарку послу Словакии в Беларуси Йозефу Мигашу подарили в завершение дипломатической миссии в Беларуси, пишет БелТА.


О том, что белорусские пограничники подарили Йозефу Мигашу собаку, он рассказал еще 6 июля. А в субботу, 11 июля, дипломату официально передали щенка в завершение дипломатической миссии. Собаку назвали Зора, что в переводе со словацкого языка значит «заря», передает "Белсат".

В Госпогранкомитете отметили, что Йозеф Мигаш внес значительный вклад в развитие дружеских отношений между Словакией и Беларусью.


Йозеф Мигаш уже закончил свою миссию в Беларуси, однако сообщается, что он будет продолжать способствовать развитию проектов в первую очередь в отраслях сельского хозяйства и энергетики.

Посол Словакии Йозеф Мигаш принял участие в минском параде 9 мая. Это была его принципиальная позиция. «Я сын партизана и антифашиста», – заявил он.

После участия в параде он подал в отставку, так как нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой МИД Словакии.

Во время разговора с послом Сербии, Александр Лукашенко назвал отставку Мигаша «международным скандалом», а потом наградил дипломата орденом Франциска Скорины.
КТ/НЕ belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]