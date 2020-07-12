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Путин заявил, что отношения РФ и Украины испортились не из-за Крыма

Также глава Кремля Владимир Путин отметил, что в Украине произошел "государственный переворот и захват власти".


Российский президент Владимир Путин не связывает ухудшение отношений Украины и РФ с аннексией Крыма. Об этом заявил в интервью одному из российских телеканалов, пишет РБК.     

Путин утверждает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.   

В Украине, по словам главы Кремля, произошел «государственный переворот и захват власти», и с тех пор взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».    «С этого момента мы с ними разошлись», — сказал лидер РФ.   


Только после этого полуостров вошел в состав России, добавил он.   В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».    

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальный Киев как ничего не делал, так и не делает для урегулирования ситуации на Донбассе.  
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