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Сторонники Виктора Бабарико призывают записываться в наблюдатели

100 тысяч наблюдателей собираются выставить на выборы по всей стране сторонники Виктора Бабарико по инициативе «Честные люди». Кампания получила название «Все по чесноку» и призывает белорусов записываться в наблюдатели, чтобы таким образом отстаивать свое право на выбор.


Кампания «Все по чесноку» от инициативы «Честные люди» собирается направить 100 тысяч наблюдателей на все 5767 избирательных участков страны. Все, что нужно, — заполнить гугл-форму на странице инициативы. Наблюдателем может стать любой желающий, главное-насобирать 10 подписей за свою кандидатуру, передает "Белсат".

«Будет организовано обучение наблюдателей, любой может получить инструкцию, и на странице все очень точно расписано. Очень важно понимать, что сейчас будущее — в руках каждого человека. Если вы готовы принять ответственность и стать наблюдателем, приобщить друзей, знакомых и всем рассказывать, как не допустить фальсификаций, то у них не будет шансов не допустить нас наблюдателями», – говорит Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико.

Ранее более двух тысяч членов инициативы «Честные люди» подали заявления на включение в участковые комиссии. Но считать голоса пропустили только 12 человек. Также штаб Бабарико получил ответ на жалобу о проверке почти двухсот тысяч непринятых подписей. ЦИК отметил, что Избирательный кодекс не предусматривает механизмов обжалования. Штаб с ответом не согласен и направил жалобу в суд Московского района Минска.

В Могилевской области члены комиссий ЦИК не знали, что координатор инициативной группы входит в инициативную группу. И по этому поводу не засчитывали подписей за претендента Валерия Цепкало в Ленинском и Октябрьском районе Могилева. То же произошло в Бобруйске и Горецком районе. По словам Алексея Кириенко, который уже составил жалобу на неправомерные действия, забракованных по этой причине подписей может быть от 500 до нескольких тысяч.


«Думаю, это плохое взаимодействие с ЦИК с центром, с Минском. ЦИК передавал списки инициативных групп, и я думаю, просто не включили туда координаторов.Не знаю, какой масштаб этой ошибки. Пока обнаружено только в Бобруйском районе. Но мы на опережение подали заявление в Могилеве, и я, и другой координатор – на случай, если такое было у нас», – отмечает Алексей Кириенко, координатор инициативной группы.

А в столице подпись члена инициативной группы Цепкало Андрея Слабко, который занимался сбором подписей и лично внес подпись за себя, признана сфальсифицированной! В ЦИК пояснили, что автограф – настоящий, а вот дату, мол, поставил другой человек.
МВ, belsat.eu
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