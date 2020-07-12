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Радослав Сикорский раскрыл свои белорусские корни

"Так ты-наш!",- обрадовался Лукашенко.

Радослав Сикорский раскрыл свои белорусские корни
Евродепутат, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире белорусского Радио Рация, отвечая на вопросы о Карте поляка и тесных связях народов по обе стороны границы, вспомнил свою встречу с Александром Лукашенко в 2010-м году, когда сообщил ему о своих белорусских корнях: 

– Мы связаны между собой исторически. Моя мама из рода Пашкевич и мы происходим из Столбцов. О чем я и рассказал президенту Лукашенко. Он очень обрадовался и сказал: „Так ты – наш!" Я спросил его о правах поляков в Беларуси. Он ответил: "Я люблю своих поляков! И я думаю, что поляки в Беларуси должны иметь такие же права, как все другие белорусы”. "Впрочем из этого не было возможно понять, это – привилегия, или -- угроза", - добавил Радослав Сикорский.

Позже непризнанный Союз поляков в Беларуси был закрыт, его собственность отобрана. Да, ему разрешено функционировать дальше, но, как в коммунистические времена, с условием, что власти имеют над этим контроль, -- отмечает политик.

Что касается карт поляка, которых белорусы за 10 лет получили около 150 тысяч, то Радослав Сикорский считает переезд многих белорусов в Польшу позитивным явлением. 

Поляки работают в Германии, Великобритании или Норвегии, а для некоторых белорусов привлекательна работа в Польше. Это хорошо: люди стремятся туда, где получат больше. Но также люди открывают свои корни. Я -- белорусские. А некоторые в Беларуси – польские. Думаю, это хорошо, а не плохо. 

- Вы вернулись из Европарламента, где проходили слушания по Беларуси. Многие депутаты осудили репрессии, высказались за то, чтобы вновь поднимался вопрос санкций в отношении властей Беларуси. Достаточно ли сегодня только санкций в отношении режима Александра Лукашенко? Нужно ли искать уже какие-то другие механизмы и подходы со стороны Европы? 

Радослав Сикорский: Очевидно, что мы имеем в Беларуси, как мне кажется, наибольшую волну репрессий с 2010 года. В результате тех событий к Беларуси Евросоюзом были применены санкции. В Беларуси были политзаключенные. Позже правительство Лукашенко выпустило этих людей и санкции были сняты. А сейчас он снова”закрутил гайки". Жаль, ведь Беларусь, как член "Восточного партнерства", могла бы иметь гораздо более глубокие связи с ЕС. Но мы в Евросоюзе имеем определенные ценности, которыми руководствуемся. 

- Какой должна быть политика ЕС в отношении Беларуси? Это так называемая Realpolitik, которая использовалассь ранее, когда кр ли глаза на нарушение прав человека, или все-таки должны быть на первом плане демократические ценности? 

- Все было испробовано в отношениях с Беларусью. Я лично пытался разморозить отношения. Польша тогда инициировала, например, соглашение по малому приграничному движению. Лукашенко его не ратифицировал. 

- Как вы думаете, почему? 

- Мне кажется, что он начал расценивать это как угрозу то ли интересам политическим, то ли экономическим. А это касалось только того, чтобы локально люди могли посетить своих соседей. Это трансграничное сотрудничество. Но какое-то движение было. Были согласованы условия по Августовскому каналу, по реконструкции пограничных переходов. Такого нормального соседского сотрудничества для людей без большой политики. 

- Польша всегда одной из первых поднимает “белорусский вопрос” в ЕС. Но видим, что за 26 лет, по сути, каких-то подвижек в плане демократии в Беларуси не видно. Это поражение польской политики, польской дипломатии на востоке? 

- Мы, как демократическая страна, хотели бы иметь демократических соседей. Ведь так безопаснее. А демократия приводит к большему благополучию. Но надо помнить, что в Беларуси демократические основы менее глубоки, чем у нас. Давайте вспомним, каким образом Беларусь получила независимость. Это был бунт коммунистической номенклатуры Беларуси против новыми идеологическими вызовами Москвы. И в этом корни. Но мы считаем, что дальнейшее уничтожение исторической идентичности Беларуси президентом Лукашенко, вытеснение белорусского языка, белорусских национальных символов – это плохо для самого Лукашенко. Ведь эти продолжающиеся советизация и русификция дают основания для поглощения Беларуси. 

- Влияние России - это в принципе основной фактор, почему Лукашенко остается у власти. Как считаете, почему Кремль столько лет закрывает глаза даже на оскорбления со стороны Лукашенко? Ведь, кажется, было бы желание Москвы и Владимира Путина, ему бы нашли замену. 

- Россия имеет очень глубокое влияние на Беларусь. Но Лукашенко не был бы так долго при власти, если бы он не был таким ловким политиком. Он "чистит" администрацию и спецслужбы Беларуси исключительно и последовательно от российской агентуры. Понимает, что это россияне могут его свергнуть, а не Евросоюз. Слабыми картами он играет достаточно ловко. 

Напомним, что будучи министром иностранных дел Польши Радослав Сикорский вместе с главой немецкой дипломатии Гидо Вестервелле в ноябре 2010 года приезжал на встречу к Александру Лукашенко. Министры предлагали Беларуси помощь от Евросоюза 3 миллиарда евро, если Лукашенко проведет в стране честные выборы. Уже 19 декабря события Площади-2010 показали, что эти усилия не принесли желательного эффекта.
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