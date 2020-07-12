



Есть люди, которые уже пакуют чемоданы, чтобы 10 августа уехать в бананово-лимонную или ещё какую-нибудь ещё эмиграцию, пишет в фейсбуке политический аналитик Владимир Мацкевич.





Их можно понять, в стране всё хреново.





Я другого понять не могу. А зачем ждать 10 августа, почему не сегодня? Ах да! Пандемия, карантин, самоизоляция.





А почему не вчера? Не в январе? Или не в ноябре прошлого года, после тех позорных "выборов"?





Чего ждали? Многие уже давно там. А у этих бабла не хватило? Или ещё чего, ума там, чести, совести!





Но это ерунда. Дело совсем в другом. До 9 августа почти месяц. Это совсем не мало. Что потенциальные эмигранты будут делать целый месяц?





Ждать! Будут ждать, чтобы что? Чтобы дядя Бабарико или тётя Тихановская совершили чудо? Свободу, право, демократию КТО должен добыть и сделать в Беларуси? Максим Танк? Алесь Пушкин?









Кто-то сидит за свободу. Кто-то пашет сейчас по планам сидящего банкира, добиваясь честных ... Ну, они так думают. Но ведь пашут!

Кто-то делает, что может. Сил мало, ума недостаточно, денег нет.





Те, кто пакует чемоданы, думают, что они умные, предусмотрительные, заботливые о семьях.





Хм! Умные? Ну допустим. Так пораскиньте умом своим! Послушайте других, может ума добавится.





А вот сил и копеечку в общее дело добавить могли бы. Чемоданы за пару часов упаковать можно. А у нас ещё целый месяц! Не будем ждать, может и ехать не придётся?





Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, и не герой, добъёмся мы освобождения ... И своего, и Тихановского, и обоих Бабарик, и Северинца и всех остальных. Всех нас.





И это дело всех. Всех - это всех, у кого есть ум, честь и совесть, а не только то, чем напаковать чемоданы.



