Увольнение одного из лучших экскурсоводов Художественного музея Никиты Монича за опубликованное на странице в соцсетях стихотворение о Лукашенко, вызвало бурю негодования. Монич стал не первым, кто потерпел в последнее время за свои взгляды.





«В Беларуси идёт волна увольнений, — пишет претендент на президентский пост Андрей Дмитриев. — Людей увольняют не за пьянство и не потому, что они не справляются со своими обязанностями. Их увольняют за наличие своего мнения. Учителя, сотрудники Белтелерадиокампании, теперь, музей.





Конечно, Лукашенко не принимал решения по каждому из них, но именно он построил систему, где наличие своего мнения, смелости, инициативы воспринимаются, как опасные. А краткосрочные контракты позволяют держать людей в страхе. Это неприемлемо.





Я солидарен с каждым уволенным и уверен, что говорить правду нужно. Сейчас, как никогда раньше. Пришло это время, когда ваш пост, что вы против бездумных задержаний на улицах, имеет значение. Ваша открытка, отправленная политзаключённым, становится спасением для надежды. Ваша подпись мобилизует всю систему на реакцию и поиск решения. Ваши слова поддержки и действия дают шансы на то, что страна, люди, наконец, вздохнут спокойно и вместо «не нравится, уезжай», услышат «вы имеете значение».