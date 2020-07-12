



В дискуссиях между "новыми" и "старыми", которые спорадически вспыхивают в Фейсбуке, важно понимать одну вещь, пишет политолог Виталий Цыганков.





Есть политическая истина (для кого-то, аксиома), понимание которой упрощает восприятие общей картины.





Звучит она так - "эту белорусскую власть невозможно изменить избирательным путем, через бюллетени".





Если ты принимаешь (понимаешь, выучил) эту аксиому, то ты невольно отсекаешь целый пласт информации, дискуссий, призывов, которые этой истине противоречат.

Это как в патентном бюро, в котором не принимаются проекты “вечного двигателя”. Вот приносит туда очередной гений свою разработку перпетум мобиле, а клерк ему отвечает, что вечного двигателя не бывает, поэтому вашу разработку мы не принимаем. И гений возмущается, говорит клерку, что тот циник, скептик, бескрылый, не верит в лучшее. А клерк ему сухо отвечает - ”вечного двигателя не бывает". Конечно, автору обидно.





И это очень напоминает наши споры этих месяцев между "старыми" и "новыми", "битыми" и "небитыми". Но в итоге "новые" станут "старыми" , так как до них также дойдет истина, что эту власть невозможно изменить выборами.





И это не значит, что “старики” стали циниками, опустили руки и так далее. Я никогда не был за бойкот, избирательная кампания – это возможность активизации, политизации, образования населения, что не останется без последствий. Избирательная кампания увеличивает возможность забастовки, площади, гражданского сопротивления – тех действий, которые теоретически действительно могут привести к смене власти.





Так что "старые" и "битые" готовы действовать, обсуждать любые варианты и пути. Но они просто не хотят тратить время и силы на вечный двигатель.