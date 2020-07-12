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Накануне очередных президентских выборов в России 2024 года, президенту РФ Владимиру Путину может понадобиться "маленькая победоносная война". Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.





"Конечно, Путину нужна четвертая "маленькая победоносная". Но проблема в том, что негде", – отметил он.





Политолог напомнил, что всплески поддержки Путина внутри страны были связаны с тремя войнами – чеченской, грузинской и украинской. Президенту РФ нужен новый всплеск. По оценкам политолога, проблема заключается в том, что отсутствует объект для агрессии.





Так, агрессия против Беларуси встретит отпор, а война в Украине уже не интересна большинству россиян. Кроме того, граждане РФ воспринимают украинцев как "ближайший народ".





"Война, может, и вызовет какой-то всплеск энтузиазма, но только у совсем уж козлов. Скорее, это может быть в "минус" Путину, чем в "плюс". Это будет совсем от отчаяния, если он попытается там что-то решить силой", – предположил он.





Как сообщалось, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.



