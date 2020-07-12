+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Путину может потребоваться новая "маленькая победоносная" война – российский политолог

По оценкам политолога, проблема для Путина заключается в том, что отсутствует объект для агрессии.

Иллюстрация / REUTERS 

Накануне очередных президентских выборов в России 2024 года, президенту РФ Владимиру Путину может понадобиться "маленькая победоносная война". Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. 

"Конечно, Путину нужна четвертая "маленькая победоносная". Но проблема в том, что негде", – отметил он. 

Политолог напомнил, что всплески поддержки Путина внутри страны были связаны с тремя войнами – чеченской, грузинской и украинской. Президенту РФ нужен новый всплеск. По оценкам политолога, проблема заключается в том, что отсутствует объект для агрессии. 

Так, агрессия против Беларуси встретит отпор, а война в Украине уже не интересна большинству россиян. Кроме того, граждане РФ воспринимают украинцев как "ближайший народ".

 "Война, может, и вызовет какой-то всплеск энтузиазма, но только у совсем уж козлов. Скорее, это может быть в "минус" Путину, чем в "плюс". Это будет совсем от отчаяния, если он попытается там что-то решить силой", – предположил он. 

Как сообщалось, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]