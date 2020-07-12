+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Лукашенко признался, что задумался над самым важным в жизни

Признание было сделано на родине, в Александрии.



По его словам, подъезжая к Александрии он задумался над самым "главным: что самое важное, что самое тяжелое и неприятное в жизни.

"Это не болезнь, это не что-то другое. Самое главное это то, что время неумолимо движется вперед", - заявил Лукашенко.

Понимает, что устарел? Или тоскует по временам, когда "мы были рысаками" и ищет таблетку бессмертия? 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]