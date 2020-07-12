Лукашенко признался, что задумался над самым важным в жизни









По его словам, подъезжая к Александрии он задумался над самым "главным: что самое важное, что самое тяжелое и неприятное в жизни.





"Это не болезнь, это не что-то другое. Самое главное это то, что время неумолимо движется вперед", - заявил Лукашенко.





Понимает, что устарел? Или тоскует по временам, когда "мы были рысаками" и ищет таблетку бессмертия?



