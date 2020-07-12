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Президент Болгарии призвал к отставке правительства и главного прокурора страны

Президент Болгарии Румен Радев выступил в субботу с обращением к нации, в котором призвал к отставке правительства и главного прокурора страны.


"Вчерашний день был отмечен массовыми протестами с требованием отставки правительства и главного прокурора. Решение правящей партии организовать митинг в свою поддержку в непосредственной близости от гражданского протеста в одно и то же время - целенаправленная и недопустимая провокация по отношению к гражданскому миру, которая привела к столкновениям протестующих с полицией", - заявил Радев, передает ТАСС.

"Попытки премьера переложить ответственность за общественное напряжение не могут обмануть никого, кто знаком с ситуацией в Болгарии. Коррупция, страх, прокурорский рэкет и грабеж, игнорирование презумпции невиновности, наступление на свободу слова, ложь и отсутствие справедливости - это все то, против чего восстали болгары. Гнев глубок, он накапливался годами и не может быть задавлен страхом и силой <...>. Выход из сложившейся ситуации один - отставка правительства и главного прокурора", - продолжил президент.

Радев призвал протестующих не поддаваться на провокации, а полицию - избегать насилия и следовать букве закона. "Сила - в истине, непреклонности и единстве", - подчеркнул он.

В болгарской столице третий день продолжаются акции протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора республики. В пятницу вечером в Софии были столкновения протестующих с полицией, три сотрудника которой получили травмы, были задержаны 18 человек, двое из которых с травмами были госпитализированы. Главный секретарь МВД Ивайло Иванов заявил о том, что среди участников протеста были провокаторы, по вине которых и начались беспорядки.
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