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Второй тур выборов президента стартовал в Польше

Второй тур выборов президента стартовал в это воскресенье в Польше. В нем участвуют действующий президент Польши, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский.

 

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, принять участие в выборах имеют право около 30 миллионов избирателей.

Первые данные exit poll огласят после закрытия избирательных участков, которые начали работу в 7:00 (8:00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00 по минскому времени). Всего для проведения выборов создано свыше 27 участков, в том числе за пределами Польши.

Пандемия коронавируса оказала большое влияние на эти выборы: изначально они должны были состояться 10 мая, однако в связи с неблагоприятной эпидобстановкой их отложили, первый тур прошел 28 мая. Кроме того, избирателям, которые не хотят посещать участки для голосования, разрешили проголосовать удаленно – по почте.
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