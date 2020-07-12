Второй тур выборов президента стартовал в Польше





По данным Государственной избирательной комиссии Польши, принять участие в выборах имеют право около 30 миллионов избирателей.





Первые данные exit poll огласят после закрытия избирательных участков, которые начали работу в 7:00 (8:00 по минскому времени) и закроются в 21:00 (22:00 по минскому времени). Всего для проведения выборов создано свыше 27 участков, в том числе за пределами Польши.





Пандемия коронавируса оказала большое влияние на эти выборы: изначально они должны были состояться 10 мая, однако в связи с неблагоприятной эпидобстановкой их отложили, первый тур прошел 28 мая. Кроме того, избирателям, которые не хотят посещать участки для голосования, разрешили проголосовать удаленно – по почте.



