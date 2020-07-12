Роман Бессмертный: Украина могла бы стать поводырем для Беларуси













Вместо этого, по словам Беcсмертного, Киеву стоило бы поднимать белорусский вопрос на всех доступных площадках, вроде ОБСЕ и Совета Европы, делая акцент на репрессиях против белорусской оппозиции.





"Европе не хватает поводыря для Беларуси, и Украина могла бы стать таким поводырем. А нынешняя пассивность выбрасывает нас за границы европейской политики. Кроме того, мы задекларировали европейские ценности, а рядом с нами диктатор издевается над своим народом – а мы молчим", – сказал Бессмертный.



