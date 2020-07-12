Роман Бессмертный: Украина могла бы стать поводырем для Беларуси
По мнению бывшего украинского посла в Беларуси Романа Бессмертного, ситуация в Беларуси имеет и прямое отношение к безопасности Украины. Пассивность украинской власти, которая никак не реагирует на происходящее у северного соседа, он считает совершенно ошибочной, пишет РБК-Украина.
Вместо этого, по словам Беcсмертного, Киеву стоило бы поднимать белорусский вопрос на всех доступных площадках, вроде ОБСЕ и Совета Европы, делая акцент на репрессиях против белорусской оппозиции.
"Европе не хватает поводыря для Беларуси, и Украина могла бы стать таким поводырем. А нынешняя пассивность выбрасывает нас за границы европейской политики. Кроме того, мы задекларировали европейские ценности, а рядом с нами диктатор издевается над своим народом – а мы молчим", – сказал Бессмертный.
08:45 12/07/2020
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