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"Честные люди" собираются направить 100 тысяч наблюдателей на выборы

Инициатива "Честные люди" собирается направить на 5767 избирательных участков 100 тысяч наблюдателей.




Цель — "обеспечить прозрачность и открытость выборов". Ранее инициатива направляла более 2 тысяч своих представителей в избирательные комиссии, но включили лишь несколько человек.

"Проведем выборы по чесноку!", — призывают "Честные люди". Инициатива предлагает инструкцию для желающих поучаствовать в наблюдении.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
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