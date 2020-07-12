"Честные люди" собираются направить 100 тысяч наблюдателей на выборы
Инициатива "Честные люди" собирается направить на 5767 избирательных участков 100 тысяч наблюдателей.
Цель — "обеспечить прозрачность и открытость выборов". Ранее инициатива направляла более 2 тысяч своих представителей в избирательные комиссии, но включили лишь несколько человек.
"Проведем выборы по чесноку!", — призывают "Честные люди". Инициатива предлагает инструкцию для желающих поучаствовать в наблюдении.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
08:36 12/07/2020
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