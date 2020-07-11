Есть такая профессия - родину возмущать. Лидер белорусских коммунистов не согласен, что в Куропатах была уничтожена элита
Лидер белорусских коммунистов Алексей Сокол оспаривает, что в Куропатах под Минском во время сталинских репрессий была уничтожена элита белорусской нации.
Алексей Сокол / sb.by
Лидер белорусских коммунистов Алексей Сокол оспаривает, что в Куропатах под Минском во время сталинских репрессий была уничтожена элита белорусской нации. В субботу он выступил на втором заседании XIII съезда Коммунистической партии Беларуси, который прошёл в Минске. Сокол возмущен публикациями в "оппозиционных СМИ" о репрессиях в советской Беларуси.
"Суть их антикоммунистической идеологии сводится к тому, что в БССР якобы был проведен целенаправленный геноцид титульного этноса, "свядомых белорусов", — цитирует слова Сокола sb.by. — Соответственно, Куропаты были назначены в качестве символической антисоветской площадки".
По словам лидера коммунистов, "второй тезис — якобы уничтожили именно элиту". Он считает, что авторы публикаций "проецируют жертвенную элитарность на себя, "современных", оправдывая своё место в обществе". Третий тезис, говорит Алексей Сокол, что "виноваты русские".
"Общий посыл — чтобы нация больше не испытывала такой угрозы, нужно устроить люстрацию, десоветизацию, снести все памятники советского времени и запустить те процессы, которые мы уже видели на Украине", — такой вывод сделал первый секретарь ЦК КПБ.
На самом деле в Куропатах сталинскими палачами была уничтожена элита советской Беларуси — государственные деятели, руководители организаций и учреждений, поэты, писатели, ученые, военные.
euroradio.fm
18:50 11/07/2020
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