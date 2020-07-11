ЦИК ответил на жалобу штаба Бабарико по забракованным подписям
Штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты.
Документ размещен в официальном телеграм-канале штаба.
— Разъясняем, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях, — говорится в документе, подписанном главой ЦИК Лидией Ермошиной.
В штабе сообщили, что не согласны с ЦИК, и подали необходимую жалобу в суд Московского района Минска.
Напомним, ранее Центризбирком ответил на многочисленные обращения граждан с требованием объяснить, почему их голос за альтернативного кандидата не был учтен.
В комиссии заявили, что «не имеется правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда территориальной комиссией не были учтены все подписи избирателей в поддержку выдвижения определенного кандидата по какому-либо району, городу, району в городе, например как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико».
Штаб Бабарико подал в ЦИК 365 тысяч подписей. Из них забраковали почти 200 тысяч подписей.
18:17 11/07/2020
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