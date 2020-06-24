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Где отрепетированная постановка: в парадах с демонстрацией ванн и унитазов или в акциях солидарностии? Ответил лидер Минского БРСМ

Депутат Палаты представителей и первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич заявил, что «акции солидарности» за рубежом носят постановочный характер.

Об этом передает «Белта».
Так, по его словам, «информация и фотоотчеты о первых пикетах изначально публиковались в аккаунте одного человека в соцсети Facebook и впоследствии перепечатывались СМИ. Что, мягко говоря, говорит о постановочном характере зарубежных мероприятий».

«Сопротивление именно в форме акций "солидарности" - наиболее понятный штамп в первую очередь для польских граждан, которым нужно показать и объяснить стереотипный сюжет о сопротивлении диктатуре, используя в том числе память об одноименном профсоюзе», - указал Клишевич.

Парламентарий также уточнил, что по совпадению именно в Польше прошел первый зарубежный пикет в поддержку протестующих.
«Но особый интерес вызывает факт, что в Варшаве на тот момент были запрещены все массовые мероприятия. Однако для пикета "солидарности" у белорусского посольства почему-то сделали исключение», - добавил он.
По словам Клишевича, значительная часть тех, кто проживал или учился в ближнем и дальнем зарубежье, на момент начала пандемии выехали в Беларусь, а «остались в основном те, кто юридически и фактически утратил связь с родиной».

фото Белсат

«Что касается внутренней ситуации в Беларуси, то как только организаторы протестной деятельности были изолированы, так называемый народный протест моментально сошел на нет. Люди спокойно работают, учатся, отдыхают. По случаю праздника 3 июля был открыт великолепный фонтан, и каждый вечер у него собираются реальные, а не постановочные толпы из сотен жителей столицы», - подчеркнул лидер Минского БРСМ.


Напомним, «акции солидарности» с белорусами прошли в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Филадельфии, Бремене, Вашингтоне, Париже, Лондоне, Копенгагене, Стокгольме, Варшаве, Риге, Киеве, Москве, Измире, Тель-Авиве, Мадриде, Барселоне, Праге, Вене, Берлине, Гааге, Сан-Франциско, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Бали, Братиславе, Дубае, Лимассоле, Мюнхене, Вильне, Бостоне, Манчестере и т.д.
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