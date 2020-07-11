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Венедиктов уточнил для тех, кто не понял: вам было предложено возглавить союзный парламент

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов 11 июля в программе "Будем наблюдать" прокомментировал недавнее эмоциональное высказывание Александра Лукашенко.

Венедиктов уточнил для тех, кто не понял: вам было предложено возглавить союзный парламент
Алексей Венедиктов / Еврорадио
Во время встречи с представителями СМИ белорусский руководитель пересказал слова Венедиктова: "Вот Лукашенко — это вопрос цены. Ну так предложите Лукашенко хорошую цену!". Лукашенко возмутился им и заявил, что не продаст независимость Беларуси ни за какие деньги: "В гробу карманов нет! Сколько бы у тебя миллиардов ни было, на том свете тебе... не будут нужны!"


"Тебя пожурил Лукашенко?", — спросил у Алексея Венедиктова ведущий программы.

"Да он не пожурил, Лукашенко, — говорит главный редактор. — Это моё интервью [украинскому журналисту] Гордону. Естественно, доложили...".

Алексей Венедиктов считает, что Александру Лукашенко неправильно пересказали его слова.

"Я говорил не о том, что идёт торговля между Лукашенко и Россией, — говорит Венедиктов. — А о том, что Россия считает, что нужно предложить какую-то цену, и он продастся. Как обычно, я отделяю свою точку зрения от точки зрения тех людей, которые принимают решения. Действительно, Александр Григорьевич, и вы знаете это, в Москве очень многие считают, что нужно предложить вам "адекватную цену", чтобы вы согласились на объединение России и Беларуси. При этом, Александр Григорьевич, цена эта "не по карманам". Это — должность и объём полномочий. И действительно вам было предложено возглавить союзный парламент. И вы правильно сказали в интервью опять же мне, что это какая-то фигня... Я считаю, что по-прежнему очень многие люди в Москве — в Кремле, в [московском] Белом доме — считают, что просто вам не доложили".
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