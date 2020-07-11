Олег Гайдукевич заявил, что «нам хотят сделать нового Ходорковского и нового Навального белорусского розлива». Он отметил, что Россия очень разная – есть Кремль, есть олигархи, есть либеральная оппозиция, пишет Депутат Палаты представителейзаявил, что «нам хотят сделать нового Ходорковского и нового Навального белорусского розлива». Он отметил, что Россия очень разная – есть Кремль, есть олигархи, есть либеральная оппозиция, пишет belsat.eu









«А кто поддержал их (белорусских политзаключенных – прим. belsat.eu)? Белоленточники, Навальный. Для меня это очень показательно. Что, какая-то фракция Госдумы поддержала? Нет. Поддержали белоленточники. Навальный открыто выступил по телевизору. Я вижу здесь звенья одной цепи», – заявил депутат.





Главный редактор «СБ-Беларусь сегодня» Дмитрий Жук заявил в свою очередь, что «белорусский Навальный» также будет проблемой для Путина.





— То есть вы хотите сказать, что это все организовали люди, которые выступают против Путина? – уточнил Иван Эйсмонт.





— Я могу предположить, что в России также существуют конфликт олигархических групп (одни ближе к Кремлю, другие дальше) и они борются за свое влияние. И что борются вот таким способом – я бы не взялся исключать.





Однако потом Жук стал сам себе противоречить и высказал мнение, что за деятельностью Бабарико стоял все же «Газпром» («Газпром», напомним, является государственной корпорацией).





«О том, что была поддержка с Востока – об этом, думаю, следователи скажут немного позже… Можно предположить, что он «отмывал» эти деньги в интересах руководства «Газпрома», а может кого-то и выше», – заявил он.





Напомним, председатель КГК Иван Тертель ранее заявлял, что за деятельностью Бабарико стояли «кукловоды в «Газпроме», а, может быть, и выше». Александр Лукашенко также утверждал, что за его оппонентами стоят «кукловоды» из России.







