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Скованные одной целью? В «Клубе редакторов» заявили, что за Виктором Бабарико могут стоять оппоненты Путина

В программе «Клуб редакторов» на государственном телеканале «Беларусь 1» обсуждался вопрос, какие иностранных силы могут стоять за Виктором Бабарико.

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что «нам хотят сделать нового Ходорковского и нового Навального белорусского розлива». Он отметил, что Россия очень разная – есть Кремль, есть олигархи, есть либеральная оппозиция, пишет belsat.eu


«А кто поддержал их (белорусских политзаключенных – прим. belsat.eu)? Белоленточники, Навальный. Для меня это очень показательно. Что, какая-то фракция Госдумы поддержала? Нет. Поддержали белоленточники. Навальный открыто выступил по телевизору. Я вижу здесь звенья одной цепи», – заявил депутат.

Главный редактор «СБ-Беларусь сегодня» Дмитрий Жук заявил в свою очередь, что «белорусский Навальный» также будет проблемой для Путина.

— То есть вы хотите сказать, что это все организовали люди, которые выступают против Путина? – уточнил Иван Эйсмонт.

— Я могу предположить, что в России также существуют конфликт олигархических групп (одни ближе к Кремлю, другие дальше) и они борются за свое влияние. И что борются вот таким способом – я бы не взялся исключать.

Однако потом Жук стал сам себе противоречить и высказал мнение, что за деятельностью Бабарико стоял все же «Газпром» («Газпром», напомним, является государственной корпорацией).

«О том, что была поддержка с Востока – об этом, думаю, следователи скажут немного позже… Можно предположить, что он «отмывал» эти деньги в интересах руководства «Газпрома», а может кого-то и выше», – заявил он.

Напомним, председатель КГК Иван Тертель ранее заявлял, что за деятельностью Бабарико стояли «кукловоды в «Газпроме», а, может быть, и выше». Александр Лукашенко также утверждал, что за его оппонентами стоят «кукловоды» из России.

ИИ/АА belsat.eu
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