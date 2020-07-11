«Все же надеюсь на справедливое решение, но вы сами видите, что происходит», — сказала Светлана, выйдя из здания суда.





Что она думает о том, насколько объективно происходит рассмотрение жалобы ее мужа?





Светлана Тихановская ответила, что делать выводы ей сложно, так как на рассмотрении жалобы звучало много юридических терминов.





Светлана Тихоновская в суде. В зал пустили только ее и адвоката

Так за что Тихановского дважды наказывали карцером?

По словам Светланы Тихоновской, озвучили информацию, что первые 7 суток карцера ее муж получил за нарушение порядка — якобы за то, что сидел на подоконнике.





Сторонники Сергея Тихановского в суде





Вторые 7 суток — за то, что не убрал карцер — охранники нашли под потолком паутину. «Сотрудник СИЗО, которого опросили в суде, это подтвердил», — сказала журналистам Светлана Тихановская.





Светлана Тихановская (справа) и адвокат Сергея Тихановского

Почему рассмотрение жалобы сделали закрытым?

«Суд сослался на то, что была озвучена информация из личного дела мужа, а это якобы секрет», — сказала Светлана Тихановская.





В суде журналистам всячески мешали снимать

Чувствует ли Светлана Тихановская, что ее мужа поддерживают?

Претендентка в кандидаты на президента Светлана Тихановская ответила, что чувствует международную поддержку, а вот что касается поддержки внутри страны, то она разочарована.





«Но глобальной поддержки от людей, за которых сейчас сидит Сергей, не чувствую. Если столь легко можно напугать людей, тогда зачем это все было нужно? Зачем было давать надежду Тихановскому и потом так резко от всего отказаться? Люди что, перемен боятся? Все хотят и все боятся? Так что, один Тихановский должен был это делать? Так он сейчас сидит — и все, конец?»





Светлана Тихановская уехала из суда, сославшись на «срочную занятость».





Сегодня она со второй попытки сумела передать Сергею Тихановскому в СИЗО телевизор. Первый раз телевизор отказывались брать, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом.





Во второй половине дня суд отказал Сергею Тихановскому в удовлетворении жалобы на помещение в карцер.



