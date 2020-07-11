







В Берлине считать бюллетени помимо сотрудников дипмиссии должна была Евгения Леонова — она работает в одном из немецких онлайн-банков. Евгения была уже на первом заседании комиссии, и у нее был план работы на выборах. Но 10 июля ей сообщили, что число членов избирательной комиссии сократилось.





"Мне сказали, что пришла нота из Министерства иностранных дел Беларуси, что выборы в Германии должны проводиться с предосторожностью в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому комиссия из восьми человек была сокращена до шести", — говорит Евгения.





Артур Роо и ещё однин гражданин Беларуси 9 августа должны были работать на участке в генеральном консульстве в Мюнхене. Оба также были исключены из комиссии, и теперь в ней осталось только три человека, которые работают в консульстве.





"Консул сказала, что это на основании эпидемической ситуации в Германии и решения правительства Германии. Я спросил, почему они регулируются немецким законодательством в Республике Беларусь. Ответа не было", — сказал парень радио "Свобода".





Всего в избирательные комисии пробовали попасть 2035 "честных людей" — это белорусы, которые никогда раньше не участвовали в подсчёте голосов, но посчитали, что их появление в комиссиях будет способствовать проведению честных выборов. Однако районные администрации отдали предпочтение проверенным людям — чиновникам, учителям — тем, кто не впервые принимает участие в подсчёте голосов. В результате в комиссии вошли только восемь "честных людей": трое в Германии, трое в Венгрии и двое в Беларуси. Но, как видите, теперь их осталось только пять.