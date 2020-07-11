+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Честным людям", которые должны были считать бюллетени в Германии, отказали

Трём "честным людям", которые чудесным образом попали в избирательные комиссии в Германии, было отказано в подсчёте голосов 9 августа. Белорусское посольство в Берлине и консульство в Мюнхене объяснили это эпидемиологической ситуацией, сообщает радио "Свобода".



В Берлине считать бюллетени помимо сотрудников дипмиссии должна была Евгения Леонова —  она работает в одном из немецких онлайн-банков. Евгения была уже на первом заседании комиссии, и у нее был план работы на выборах. Но 10 июля ей сообщили, что число членов избирательной комиссии сократилось.

"Мне сказали, что пришла нота из Министерства иностранных дел Беларуси, что выборы в Германии должны проводиться с предосторожностью в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому комиссия из восьми человек была сокращена до шести", — говорит Евгения.

Артур Роо и ещё однин гражданин Беларуси 9 августа должны были работать на участке в генеральном консульстве в Мюнхене. Оба также были исключены из комиссии, и теперь в ней осталось только три человека, которые работают в консульстве.

"Консул сказала, что это на основании эпидемической ситуации в Германии и решения правительства Германии. Я спросил, почему они регулируются немецким законодательством в Республике Беларусь. Ответа не было", — сказал парень радио "Свобода".

Всего в избирательные комисии пробовали попасть 2035 "честных людей" — это белорусы, которые никогда раньше не участвовали в подсчёте голосов, но посчитали, что их появление в комиссиях будет способствовать проведению честных выборов. Однако районные администрации отдали предпочтение проверенным людям — чиновникам, учителям — тем, кто не впервые принимает участие в подсчёте голосов. В результате в комиссии вошли только восемь "честных людей": трое в Германии, трое в Венгрии и двое в Беларуси. Но, как видите, теперь их осталось только пять.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]