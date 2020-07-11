Многовекторная политика Лукашенко, которая на деле была направлена против России, поставила «последнего диктатора Европы» в крайне уязвимое положение, пишет Газета.ru.





Издание напоминает, что в Европарламенте прошли дебаты о предвыборной ситуации в Беларуси, на которых прозвучали крайне неудобные для официального Минска оценки происходящего.





— Несмотря на налаживавшиеся в последнее время отношения Минска с Западом, по итогам выборов Беларусь скорее всего будут ждать европейские санкции, — прогнозирует Газета.ru.









«Росбалт» пишет о трансформации бессменного руководителя Беларуси:





— Лукашенко на глазах превращается из «сильного лидера», которых полно по всему миру, в что-то типа девалье-трухильо, персонажа Маркеса или Варгаса Льосы. Вцепился за власть, никому не нужный, кроме собственных силовиков, и для этого приходится каждый день делать какую-то новую низость.





Издание напоминает о массовых задержаниях в Беларуси «за то, что люди пишут в социальных сетях». О записанных силовиками признаний на камеру участников протестов — «чем это отличается от того, что делало гестапо на оккупированных территориях?»





По мнению автора статьи, наша страна становится пугалом даже для России:





— Допустим, сейчас у президента Путина есть какое-то ядро поддержки среди граждан. Но что будет, когда этой поддержки не станет? Пример Лукашенко показывает, что можно пользоваться всеобщей ненавистью населения, но с помощью силовиков держаться за власть.









На белорусских выборах возникла уникальная ситуация, делится наблюдением «Московский комсомолец»:





— Президент Александр Лукашенко открыто ссорится и с Москвой, и с Западом. Первых он называет «кукловодами» и обвиняет во вмешательстве в политическую жизнь страны, а вторые просят белорусского правителя выпустить из СИЗО тех самых «кукол», политических заключенных, которых только за последний месяц стало 25 человек.





Издание признает, что несмотря на рекордно упавший рейтинг, «власть белорусский президент просто так не отдаст — все реальные соперники находятся в изоляторе», а силовики и номенклатура по-прежнему остаются на стороне Лукашенко.









Ряд российских телеграм-каналов разоблачают своего коллегу Банкста, чей «прогноз» возможного результата выборов подхватил белорусский официоз.









— В этом посте Банксты забыли написать, что он «Оплачен из фонда кандидата в Президенты Республики Беларусь А. Г. Лукашенко» и поставить хэштег #реклама. Грустно, что весь этот «банкСТет» за российские же деньги (других денег в бюджете Беларуси не водится). Собственно, Лукашенко проводит всю свою кампанию за российский счет, — пишет Восточное притворство.



