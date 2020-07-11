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Не все хотят прыгать через костер. Большинство послов стран ЕС не приняли приглашение Лукашенко?

Большинство послов стран ЕС не приняли приглашение Александра Лукашенко и не поедут на праздник "Купалье в Александрии".


 Об этом сообщает TUT.by, который ссылается на несколько источников.

Отметим, "Купалье в Александрии" («Александрия собирает друзей») — один из крупнейших фестивалей лета в Могилевской области, который проходит два дня на малой родине президента в агрогородке Александрия Шкловского района. Праздник проводят уже 11 лет подряд. По традиции туда приезжает и Александр Лукашенко, выступает перед собравшимися, а вечером проходит большой гала-концерт.
Пока согласие на участие в празднике подтвердили российский, венгерский, сербский дипломаты. С чем связан отказ, сказать однозначно нельзя. В последние месяцы европейские послы отказываются от участия в массовых мероприятиях из-за эпидемиологической обстановки. 
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