Не все хотят прыгать через костер. Большинство послов стран ЕС не приняли приглашение Лукашенко?
Большинство послов стран ЕС не приняли приглашение Александра Лукашенко и не поедут на праздник "Купалье в Александрии".
Об этом сообщает TUT.by, который ссылается на несколько источников.
Отметим, "Купалье в Александрии" («Александрия собирает друзей») — один из крупнейших фестивалей лета в Могилевской области, который проходит два дня на малой родине президента в агрогородке Александрия Шкловского района. Праздник проводят уже 11 лет подряд. По традиции туда приезжает и Александр Лукашенко, выступает перед собравшимися, а вечером проходит большой гала-концерт.
Пока согласие на участие в празднике подтвердили российский, венгерский, сербский дипломаты. С чем связан отказ, сказать однозначно нельзя. В последние месяцы европейские послы отказываются от участия в массовых мероприятиях из-за эпидемиологической обстановки.
12:42 11/07/2020
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