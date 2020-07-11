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10 июля протестующие собрались у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Группа демонстрантов вчера прорвалась в здание парламента. До этого были столкновения с полицией: протестующие кидали камни и бутылки в силовиков и здание парламента. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки, сообщает DW.





Демонстранты бросили факелы в ОМОН на ступеньках здания парламента, Сербия, 10 июля 2020 года

Полиция в штатском задерживает демонстранта во время антиправительственной акции протеста, Сербия, 10 июля 2020 года





Напомним, протесты начались 7 июля, когда власти ввели комендантский час в Белграде. Протестующие стали требовать отставки президента Александра Вучича. МВД Сербии объяснило протесты против карантина попыткой захвата власти. Президент пересмотрел решение о строгих мерах, были объявлены новые: запрет собираться группами более 10 человек. Но протесты это не остановило.





Сербия одной из первых в Европе ослабила карантинные меры в конце мая, и сейчас количество новых случаев заражения коронавирусом растет. 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы, перед которыми проводились массовые мероприятия. По мнению оппозиции, при помощи новых карантинных мер президент и глава «Сербской прогрессивной партии» Александр Вучич пытается укрепить свою власть.