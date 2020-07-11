







Об этом он рассказал корреспонденту «Политринга»





«Действительно, свобода выражения мнения не является абсолютной и может быть ограничена. Но. Эти ограничения могут применяться только в определенных случаях, быть необходимыми в демократическом обществе и не отменять саму сущность права. Когда Александр Лукашенко высказывается о возможности ограничений свободы слова, он явно не учитывает условий, при которых такое ограничение может быть признано легитимным», - пояснил он.





Бастунец выразил опасения, что слова Президента в действительности могут стать своеобразной командой «фас» для самых различных государственных органов и структур.





В то же время председатель БАЖ не исключает, что данная ситуация может привести к усилению давления на медиа, журналистов, блогеров, которые высказывают критические замечания в отношении «генеральной линии».





«Думаю, ближайший месяц будет для медийщиков очень сложным с точки зрения безопасности их работы», - подытожил он.





Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил следующее: «Свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок».