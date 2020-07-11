Председатель БАЖ: Заявление Лукашенко по масс-медиа может стать командой «фас» для госорганов
Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец не исключает, что после заявлений Президента Александра Лукашенко о необходимости «наведения порядка в СМИ» представители масс-медиа с альтернативной точкой зрения подвернутся давлению.
Об этом он рассказал корреспонденту «Политринга».
«Действительно, свобода выражения мнения не является абсолютной и может быть ограничена. Но. Эти ограничения могут применяться только в определенных случаях, быть необходимыми в демократическом обществе и не отменять саму сущность права. Когда Александр Лукашенко высказывается о возможности ограничений свободы слова, он явно не учитывает условий, при которых такое ограничение может быть признано легитимным», - пояснил он.
Бастунец выразил опасения, что слова Президента в действительности могут стать своеобразной командой «фас» для самых различных государственных органов и структур.
В то же время председатель БАЖ не исключает, что данная ситуация может привести к усилению давления на медиа, журналистов, блогеров, которые высказывают критические замечания в отношении «генеральной линии».
«Думаю, ближайший месяц будет для медийщиков очень сложным с точки зрения безопасности их работы», - подытожил он.
Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил следующее: «Свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок».
09:44 11/07/2020
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