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Шендерович: «При Путине какая может быть Европа? Государство агрессор»

Известный писатель-сатирик — о том, как влияет личность правителя. Виктор Шендерович считает, что возврат Росси к европейскому пути развития при Путине невозможен никогда.


— При Путине какая может быть Европа? Государство агрессор. Государство по всем индексами бесправия, — отметил он в интервью на Эхе Москвы.

На замечание, что проблема не в Путине лично, Виктор Шендерович заметил:

― Проблема, в том числе в Путине. Еще раз. Сказка про белого бычка. Стоп. Скажите, дело же не в Николе Первом и не в Сталине Иосифе Виссарионовиче лично. И в нем тоже. Но только мы знаем, что оттепели начинаются, когда тирана выносят вперед ногами. И почему-то начинается политическая оттепель. Что с Николаем Павловичем, что с Иосифом Виссарионовичем. Что с Константином Устиновичем, когда уже совсем сдохло все. Созрело, экономически, политически может созреть. Разные силы есть в обществе. Невозможность жить дальше была и в 1852 году, и в 1853 году. А в 1855, когда сдох, я имею в виду Николая Павловича, вдруг выяснилось, что может быть и за 5 лет до 1861 года, до освобождения крестьян, до реформ и так далее.

Но все оттепели начинались после смерти тиранов. Поэтому говорить, дело не в Путине, дело не в Сталине, дело не в Николае…

Он символизирует эту систему. Как дело было не в Гитлере. Наверное, были какие-то объективные причины. Но ни о каких перестройках до лета 45-го года внутри Германии почему-то речи не могло идти.

Виктор Шендерович также прокомментировал возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о геноциде жителей Сталинграда нацистами:

— Эти негодяи вспомнили о них только для того, чтобы устроить очередное позорище. Только я хочу сказать, что нацистов никаких в Германии нет. Германия изжила нацизм. В Германии они и ответчиков не найдут по этому иску. Германия признала свою историческую вину, выплачивает и продолжает выплачивать репарации. Извинилась 150 раз перед всеми.

А к кому обращен иск? А кто не выучил уроки той войны? У нас Сталин эффективный менеджер. У нас раздаются голоса, чтобы аннулировать решения съезда народных депутатов 1989 года. О признании преступным пакт Молотова-Риббентропа. Кто целовался с Гитлером. Кто эту Вторую мировую войну вместе с Гитлером начал?


Советский Союз, Сталин начал эту войну по предварительной договоренности с Гитлером. Первые два года мировой войны мы были союзниками Гитлера. Противником Гитлера была Англия. Воевала. Америка после Перл-Харбора вступила. Мы были союзниками Гитлера. В этот момент.

Молчать бы в тряпочку. Кто мы? Мы – да, я пострадавшая, дед погиб мой. Я – пострадавшая сторона. А те негодяи, которые теперь будут приторговывать этими костями, которые они будут находить и делать из этого шоу Киселева и Соловьева – они негодяи. Подонки. Мои личные враги. Потому что это наши деды воевали. Их деды, вспоминаю политолога Никонова – развязывали эту войну. И стояли в заградотрядах. А теперь они будут торговать этими костями.
по мат. gazetaby.com
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