Модератору соцсетей "Страны для жизни" предъявили обвинение

Согласно обвинению, Попов, действуя по предварительному сговору с другими фигурантами дела "под формальным поводом сбора подписей за Светлану Тихановскую организовал групповые действия в виде незаконного общественно-массового мероприятия – митинга, грубо нарушающие общественный порядок”.









Сейчас он находится в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске. В одном из своих писем Дмитрий сообщил, что у него ухудшилось состояние здоровья – из-за стресса возобновились проблемы с сердцем.





Дмитрий Попов пропал вечером 4 июня. До этого он записал видео, в котором рассказывает, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках уголовного дела. Только через несколько дней стало известно, что его осудили на 15 суток ареста и перевезли в Минск в изолятор временного содержания. Оттуда его перевели в СИЗО-1, где он находится до сих пор.





По сведениям правозащитников, Попов – 19-й задержан по данному уголовному делу. 17 из них продолжают находиться под стражей.





Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов. Еще два фигуранта дела – Василий Бобровский и Владимир Наумик – 9 июля были освобождены из СИЗО. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде.



