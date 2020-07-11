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В Минске задерживали участников велопробега

Во время велопробега солидарности в Минске 10 июля задерживали участников.

Вчера, 10 июля, примерно в 21 час начался велопробег солидарности. Как сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга», за велосипедистами начали ездить автозаки. По сведениям канала, в районе площади Победы силовики остановили около 15 человек, они задержаны, пишет belsat.eu

Информацию о задержаниях подтверждает ПЦ «Весна», однако количество человек пока уточняется.


Позже телеграм-канал NEXTA Live написал, что, по предварительным данным, всех задержанных отпустили, на некоторых составили протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Накануне во время велопробега солидарности были задержаны минчане Андрей Боровский и Александр Мосейчук, их наказали 7 сутками ареста за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» (ст. 23.34 КоАП). Задержан также активист Евгений Михасюк, участвовавший в пробеге велосипедистов.
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