Сергей Тихановский – кандидат-блогер, который появился как будто бы ниоткуда и мгновенно объединил вокруг себя много белорусов. Сейчас его штаб разгромлен, а сам Сергей – за решеткой. Что происходит с его соратниками? Есть ли у них план действий по победе в выборах, прекратила ли борьбу команда Тихановского? Ольга Павлова, координатор Минского штаба Светланы Тихановской в программе «Честно говоря» телеканала Белсат отвечает на детекторе лжи.





Ольга Павлова в студии программы «Честно говоря»





Ольга Павлова рассказывает о многочисленных правонарушениях со стороны должностных лиц ЦИК уже на первом этапе сбора подписей, которые она разоблачила вместе с соратниками. Гостья студии вместе с другими 36 активистами обратилась к главе государства. Они требуют уволить нарушителей и назначить на их должности лиц, которые будут действовать соответственно с Конституцией Республики Беларусь, защищая права граждан. Если самому Александру Лукашенко трудно быть гарантом Конституции, подписанты предлагают ему снять с себя полномочия и уйти на пенсию.





«Если Лукашенко не гарант Конституции, тогда кто он для нашей страны? Может, захватчик?» – рассуждает Ольга Павлова в студии программы.





Теперь авторы обращения ждут решения главы государства.





«В зависимости от того, что он выберет, [мы будем] призывать армию к защите народа от захватчиков», – предупреждает Ольга Павлова.





На вопрос, доверяет ли координатор штаба Тихановской лидерам своей команды, женщина ответила положительно, однако детектор лжи не подтвердил ее слов.









Психолог Сергей Маликов, которого пригласили в студию оценивать эмоции гостей, в ответе Ольги заметил эмоцию презрения. Как гостья объяснила свою реакцию? Какой вопрос вызвал страх у женщины? О чем она жалеет и на что надеется?

Подробности - программе Белсат.











