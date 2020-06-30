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«Если Лукашенко не гарант Конституции, тогда кто он для нашей страны? Может, захватчик?»

Координатор штаба Тихановской: призываем армию к защите народа

Сергей Тихановский – кандидат-блогер, который появился как будто бы ниоткуда и мгновенно объединил вокруг себя много белорусов. Сейчас его штаб разгромлен, а сам Сергей – за решеткой. Что происходит с его соратниками? Есть ли у них план действий по победе в выборах, прекратила ли борьбу команда Тихановского?  Ольга Павлова, координатор Минского штаба Светланы Тихановской в программе «Честно говоря» телеканала Белсат отвечает на детекторе лжи.

Ольга Павлова в студии программы «Честно говоря»

Ольга Павлова рассказывает о многочисленных правонарушениях со стороны должностных лиц ЦИК уже на первом этапе сбора подписей, которые она разоблачила вместе с соратниками. Гостья студии вместе с другими 36 активистами обратилась к главе государства. Они требуют уволить нарушителей и назначить на их должности лиц, которые будут действовать соответственно с Конституцией Республики Беларусь, защищая права граждан. Если самому Александру Лукашенко трудно быть гарантом Конституции, подписанты предлагают ему снять с себя полномочия и уйти на пенсию.

«Если Лукашенко не гарант Конституции, тогда кто он для нашей страны? Может, захватчик?» – рассуждает Ольга Павлова в студии программы.

Теперь авторы обращения ждут решения главы государства.

«В зависимости от того, что он выберет, [мы будем] призывать армию к защите народа от захватчиков», – предупреждает Ольга Павлова.

На вопрос, доверяет ли координатор штаба Тихановской лидерам своей команды, женщина ответила положительно, однако детектор лжи не подтвердил ее слов. 


Психолог Сергей Маликов, которого пригласили в студию оценивать эмоции гостей, в ответе Ольги заметил эмоцию презрения. Как гостья объяснила свою реакцию? Какой вопрос вызвал страх у женщины? О чем она жалеет и на что надеется?
Подробности - программе Белсат.
belsat.eu
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