Андрей Дмитриев: По пяться не будет даже в рублях
С каждой новой встречей, которая к выборам отношения не имеет, Лукашенко все точнее описывает, какими будут следующие 5 лет, если он останется президентом.
- Госплан, идеология, избыточное количество чиновников и начальников, разрушение частной экономики, импортозамещение, ручное управление экономикой. Обычно политики говорят: «Мы возьмём лучшее из прошлого». Лукашенко хочет взять худшее.
Всё то, что за 26 лет доказало свою неэффективность и неспособность не то, чтобы развиваться, а даже выживать без принудительного кормления бюджетными деньгами и бесконечного прощания долгов.
Если согласиться - это будет пятилетка разрушения, распада и грабежа. В итоге, «по-пятьсот» не будет даже в рублях.
Но есть и хорошая сторона. Мы точно можем сказать, от чего нужно отказаться в первую очередь, чтоб зарплаты повышались не согласно распоряжению президента ровно до следующего обвала рубля, а из-за роста нашей экономики и давали возможность беларусам уверенность в завтрашнем дне.
Госплан, разросшаяся вертикаль, ручное управление экономикой, государственный бизнес и бессмысленные прожекты - давайте, до свиданья, написал претендент на президентский пост Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбук.
"Белорусский партизан"
19:31 10/07/2020
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