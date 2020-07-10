Андрей Дмитриев: По пяться не будет даже в рублях





- Госплан, идеология, избыточное количество чиновников и начальников, разрушение частной экономики, импортозамещение, ручное управление экономикой. Обычно политики говорят: «Мы возьмём лучшее из прошлого». Лукашенко хочет взять худшее.





Всё то, что за 26 лет доказало свою неэффективность и неспособность не то, чтобы развиваться, а даже выживать без принудительного кормления бюджетными деньгами и бесконечного прощания долгов.





Если согласиться - это будет пятилетка разрушения, распада и грабежа. В итоге, «по-пятьсот» не будет даже в рублях.





Но есть и хорошая сторона. Мы точно можем сказать, от чего нужно отказаться в первую очередь, чтоб зарплаты повышались не согласно распоряжению президента ровно до следующего обвала рубля, а из-за роста нашей экономики и давали возможность беларусам уверенность в завтрашнем дне.



