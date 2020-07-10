Кубилюс подчеркнул, что после 26 лет авторитарного правления Лукашенко белорусский народ громко требует изменений в своей стране, и они могут произойти 9 августа. Текст выступления приводит charter97.org





«Сегодня ситуация не такая, как раньше. Опросы общественного мнения показывают, что более 50 % белорусов хотят реальных изменений, и только меньшинство хочет, чтобы он остался.





Настроения в народе напоминают мне нашу балтийскую поющую революцию 1990-х. Белорусские рок-группы поют популярные песни против режима. Представители культурной элиты смело выступают на ютубе с антирежимными заявлениями. Блогеры создают настоящие онлайн-сети сопротивления. Все они преследуются режимом», – отметил он.





Бывший премьер считает, что европейское сообщество сегодня должно «послать три четких и громких сигнала»:





Первый – гражданам Беларуси. Мы солидарны с вами в вашем требовании перемен. Мы будем защищать ваше право принимать решение стать нормальной европейской демократической страной.









Второй – ясный сигнал для Лукашенко и его номенклатуры. Если до 14 июля, на следующие неделе оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы властями, если политические заключенные и кандидаты не будут освобождены из тюрем, если людей на улицах будут преследовать и запугивать, то будут санкции, адресные санкции.





Третий сигнал самим себе. Мы должны встать в полный рост и защитить права наших соседей», – добавил Кубилюс.





Раньше европейские дипломаты предупреждали власти Беларуси, что из-за усиления репрессий могут быть возобновлены санкции против причастных к преследованию по политическим мотивам, пишет Белсат















