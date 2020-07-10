Петр Кузнецов: «День информационных спецопераций» и перлов

Вчерашний тоже стал далеко не пресным, однако уже на другом направлении. Его с полным основанием можно назвать «Днем информационных спецопераций».

Вкратце, чем отличились вчера власти.





Вброс «компромата» на Цепкало — видеозаписи, где человек, единственное сходство которого с экс-директором ПВТ — лысина, занимается сексом с двумя девушками, пьет и считает деньги. Видео сделано на старую технику, лица мужчины нигде не видно, голоса также нет — все перекрыто музыкальным треком, поэтому утверждать, что на видео именно Цепкало, мягко говоря, не приходится.









Сюжет на ОНТ про «дело Бабарико», в котором представлена нарезка высказываний его помощников и коллег, кто кому по сколько % денег носил в пакетах. Как впоследствии отметил адвокат претендента в президенты, рецепт такого кино прост: подписка о неразглашении с адвокатов, чтобы не могли опровергнуть; отсутствие комментария от самого Бабарико; нарезка кадров. Тоже такое себе.

Спектакль с появлением «доклада ОАЦ» с якобы истинной социологией, по которой Лукашенко поддерживает 76%. Там вообще перл.

Ну и, наконец, эпичная история с вбросом одного из провластных политологов, который сначала сообщил, что на встрече с государственной прессой Лукашенко рассказал, что среди помощников Тихановского задержаны 4 действующих офицера ГРУ. Потом начал обзванивать СМИ с просьбой на него не ссылаться. А потом и вообще начал писать, что это он так «пошутил». Хотя с такими темами не возьмется шутить в нашей стране ни один самый отвязный независимый журналист, не то, что провластный политолог.









Короче, вчера был большой «информационный» день. Становится очевидным главное: в плане пропаганды и агитации власти решили работать на полную дезориентацию населения, вбрасывая побольше самых безумных и глупых вещей, типа «компромата» на Цепкало, который будто бы из 90-х достали — настолько он в стиле российского кейса с генпрокурором Скуратовым.

За этим очень интересно наблюдать. Оставим пока в стороне то, что все вчерашние инфодиверсии мягко говоря вызывают вопросы. Обратим внимание вот на что.

Чтобы организовать такой поток в один день, в сжатом формате и по множеству каналов, нужна работа команды, сценарии, исполнение. То есть, серьезные ресурсы и, видимо, они выделяются на государственном уровне — это именно государство ведет такую «информационную войну».









При этом они постоянно сетуют на то, что потеряли Интернет-пространство. Хотя кто в Интернет-пространстве им «противостоит»? Независимые СМИ? Ничуть не бывало. Они просто распространяют правду, за каждый случай неправды незамедлительно следуют репрессии.

Блогеры? Большинство из них уже за решеткой, а те, что действует... Давайте говорить прямо: скажем так, контент там отнюдь не грозовой, не похоже, чтобы централизованно работали целые штабы.

Вот и получается, что, с одной стороны, власть ведет настоящую информационную войну, засыпая информпространство фейками, скоординированными вбросами, продавливая свою повестку.





А с другой «стороны» никакого конкретного соперника у нее нет и никто ей не противодействует — кроме самой правды.

И в этой ситуации сама же власть чувствует себя проигрывающей. Вот это самое важное на сегодняшний день и есть.



