+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Петр Кузнецов: «День информационных спецопераций» и перлов

С самого начала политической кампании четверг стал особенным днем. Именно на него приходится большинство задержаний и обысков.

Петр Кузнецов: «День информационных спецопераций» и перлов
фото из открытых источников
Вчерашний тоже стал далеко не пресным, однако уже на другом направлении. Его с полным основанием можно назвать «Днем информационных спецопераций».
Вкратце, чем отличились вчера власти.

Вброс «компромата» на Цепкало — видеозаписи, где человек, единственное сходство которого с экс-директором ПВТ — лысина, занимается сексом с двумя девушками, пьет и считает деньги. Видео сделано на старую технику, лица мужчины нигде не видно, голоса также нет — все перекрыто музыкальным треком, поэтому утверждать, что на видео именно Цепкало, мягко говоря, не приходится.


Сюжет на ОНТ про «дело Бабарико», в котором представлена нарезка высказываний его помощников и коллег, кто кому по сколько % денег носил в пакетах. Как впоследствии отметил адвокат претендента в президенты, рецепт такого кино прост: подписка о неразглашении с адвокатов, чтобы не могли опровергнуть; отсутствие комментария от самого Бабарико; нарезка кадров. Тоже такое себе.
Спектакль с появлением «доклада ОАЦ» с якобы истинной социологией, по которой Лукашенко поддерживает 76%. Там вообще перл. 
Ну и, наконец, эпичная история с вбросом одного из провластных политологов, который сначала сообщил, что на встрече с государственной прессой Лукашенко рассказал, что среди помощников Тихановского задержаны 4 действующих офицера ГРУ. Потом начал обзванивать СМИ с просьбой на него не ссылаться. А потом и вообще начал писать, что это он так «пошутил». Хотя с такими темами не возьмется шутить в нашей стране ни один самый отвязный независимый журналист, не то, что провластный политолог.


Короче, вчера был большой «информационный» день. Становится очевидным главное: в плане пропаганды и агитации власти решили работать на полную дезориентацию населения, вбрасывая побольше самых безумных и глупых вещей, типа «компромата» на Цепкало, который будто бы из 90-х достали — настолько он в стиле российского кейса с генпрокурором Скуратовым.
За этим очень интересно наблюдать. Оставим пока в стороне то, что все вчерашние инфодиверсии мягко говоря вызывают вопросы. Обратим внимание вот на что.
Чтобы организовать такой поток в один день, в сжатом формате и по множеству каналов, нужна работа команды, сценарии, исполнение. То есть, серьезные ресурсы и, видимо, они выделяются на государственном уровне — это именно государство ведет такую «информационную войну».


При этом они постоянно сетуют на то, что потеряли Интернет-пространство. Хотя кто в Интернет-пространстве им «противостоит»? Независимые СМИ? Ничуть не бывало. Они просто распространяют правду, за каждый случай неправды незамедлительно следуют репрессии.
Блогеры? Большинство из них уже за решеткой, а те, что действует... Давайте говорить прямо: скажем так, контент там отнюдь не грозовой, не похоже, чтобы централизованно работали целые штабы.
Вот и получается, что, с одной стороны, власть ведет настоящую информационную войну, засыпая информпространство фейками, скоординированными вбросами, продавливая свою повестку.

А с другой «стороны» никакого конкретного соперника у нее нет и никто ей не противодействует — кроме самой правды.
И в этой ситуации сама же власть чувствует себя проигрывающей. Вот это самое важное на сегодняшний день и есть.
facebook.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]