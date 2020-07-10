"Лукашенко - кандидат безнадежности"





Сергей Чалый. — Когда ты — кандидат меньшинства, тебе нужно демотивировать большинство, разочаровать большинство". "Еще один важный фактор: у людей появилась уверенность, что перемены возможны. А задача власти — показать, что перемен не будет. Поэтому и то, что реформ не будет, звучит уже сейчас, — отметил в передаче на TUT.BY — Когда ты — кандидат меньшинства, тебе нужно демотивировать большинство, разочаровать большинство".





Экономист обращает внимание, что сегодня месседж Лукашенко обращен в прошлое.





"Это переписывание истории — от коронавируса до ужасов и «лаптей девяностых». Про будущее ему сказать нечего. Ну не считать же будущим программу развития электромобилей! Мы же понимаем, что это от безысходности — у нас электроэнергию девать некуда скоро будет и производство автомобилей имеется.





Во-вторых, Лукашенко хочет получить разочарованных демотивированных избирателей. Мы говорили о кандидате надежды, сейчас мы говорим о кандидате безнадежности.





Мы говорили о тех, кто рисует будущее, сейчас — о тех, кто перекраивает прошлое. И ключевой мотив его действий — осознание того, что он — кандидат меньшинства. Попытки говорить с «чужими» и колеблющимися оставлены.





Главное — убедить ближайших в том, что они — в одной лодке. «Если я утону, вас за собой потяну», — резюмировал Сергей Чалый.