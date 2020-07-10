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Ермошина рассказала о "зацепке" властей для нерегистрации Бабарико

Глава ЦИК Беларуси в интервью РИА «Новости» рассказала о президентской кампании в Беларуси


Лидия Ермошина назвала нынешнюю предвыборную кампанию самой сложной в ее карьере: в Беларуси якобы пытались дезорганизовать деятельность ЦИК, запугать ее членов и создать предреволюционную обстановку.

Но сейчас, по ее словам, ситуация поменяется — и это прежде всего связано с нахождением в СИЗО «основных организаторов» Сергея Тихановского и Николая Статкевича

Также Ермошина рассказала, что после задержания Виктора Бабарико на горячую линию ЦИК поступало много звонков с угрозами. 

Говоря о том, что Бабарико мог быть «наказан» за свою инициативу выдвижения, Ермошина заявила:

«Люди, которые идут на выборы, должны всегда помнить, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми. Чем закончится этот процесс — всегда непредсказуемо, поэтому каждый из тех, кто идет на выборы, должен оценить ситуацию: для чего он идет, зачем ему это нужно и какие последствия может повлечь».

При этом Ермошина назвала причину, по которым ЦИК может отказать Бабарико в регистрации в президенты, — это недостоверность указанных в декларации о доходах сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода.

Однако Ермошина отказалась спрогнозировать, какое решение примет ЦИК о регистрации Бабарико. Но главное в данном случае — законность получения дохода, заявила она. 

Именно поэтому сейчас все силы КГБ брошены на то, чтобы доказать незаконность хоть каких-то доходов Бабарико.

Но судя по грубо нарушающему презумпцию невиновности сюжету ОНТ, склепанному по абсолютно бездоказательным материалам КГБ, у властей на Виктора Бабарико ничего нет, поэтому они и пытаются такими циничными и аморальными методами просто очернить потенциального кандидата в президенты.
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