



Лидия Ермошина назвала нынешнюю предвыборную кампанию самой сложной в ее карьере: в Беларуси якобы пытались дезорганизовать деятельность ЦИК, запугать ее членов и создать предреволюционную обстановку.





Но сейчас, по ее словам, ситуация поменяется — и это прежде всего связано с нахождением в СИЗО «основных организаторов» Сергея Тихановского и Николая Статкевича.





Также Ермошина рассказала, что после задержания Виктора Бабарико на горячую линию ЦИК поступало много звонков с угрозами.





Говоря о том, что Бабарико мог быть «наказан» за свою инициативу выдвижения, Ермошина заявила:





«Люди, которые идут на выборы, должны всегда помнить, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми. Чем закончится этот процесс — всегда непредсказуемо, поэтому каждый из тех, кто идет на выборы, должен оценить ситуацию: для чего он идет, зачем ему это нужно и какие последствия может повлечь».





При этом Ермошина назвала причину, по которым ЦИК может отказать Бабарико в регистрации в президенты, — это недостоверность указанных в декларации о доходах сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода.





Однако Ермошина отказалась спрогнозировать, какое решение примет ЦИК о регистрации Бабарико. Но главное в данном случае — законность получения дохода, заявила она.





Именно поэтому сейчас все силы КГБ брошены на то, чтобы доказать незаконность хоть каких-то доходов Бабарико.





Но судя по грубо нарушающему презумпцию невиновности сюжету ОНТ, склепанному по абсолютно бездоказательным материалам КГБ, у властей на Виктора Бабарико ничего нет, поэтому они и пытаются такими циничными и аморальными методами просто очернить потенциального кандидата в президенты.