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Стефанович: Нарушение презумпции невиновности доказываетет политический характер преследования Бабарико

Вечером 9 июля на государственном телеканале ОНТ показали сюжет, который был назван "спецрасследованием".


В нем показали кадры очной ставки потенциального кандидата на пост президента Виктора Бабарико и его бывшего заместителя в банке Кирилла Бадея. При этом каких-то слов от Бабарико не прозвучало.

Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович отмечает, что сюжет сделан исключительно в пропагандистском ключе и каждые выборы гражданам показывают такого рода “кино”.

"Таким же был в 2010 году фильм “Площадь. Железом по стеклу”, а в 2017 году мы видели сюжет о письме от фрау А. и "Белом легионе", в котором демонстрировались автоматы в багажниках автомобилей, гранаты. А в итоге дело прекратили за отсутствием состава преступления", – говорит правозащитник.

Валентин Стефанович вспоминает, что это не первый случай, когда на государственном телевидении демонстрируются материалы следствия. Бывали случаи, когда показывали материалы из следствия и следственные действия, а дело потом в судебном заседании рассматривалось в закрытом режиме.  

"Мы, правозащитники, расцениваем такие сюжеты, как нарушение принципов справедливого судебного разбирательства в той части, что презумпция невиновности гарантирована Конституцией для всех граждан Беларуси.

И с одной стороны, с адвокатов Виктора Бабарико были взяты подписки о неразглашении материалов следствия, и они не могут комментировать ход следствия и каким-то образом отреагировать на то, что было продемонстрировано в этом фильме, а с другой стороны, фактически через государственные СМИ в обвинительном ключе разглашаются эти самые материалы следствия”, – подчеркивает юрист "Весны".

Валентин Стефанович напоминает, что нарушение принципов справедливого судебного разбирательства, как раз и "свидетельствует о политическом характере преследования Виктора Бабарико со стороны властей и демонстрирует их реальные мотивы, а именно – прекращение его публичной деятельности и реализации права на управление своей страной через участие в выборах".


Напомним, Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны 18 июня Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, когда направлялся сдавать подписные листы в избирательную комиссию. В этот же день Виктор Бабарико был помещен в СИЗО КГБ. 

21 июня Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 ("Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 235 ("Легализация средств, добытых преступным путем, совершенная повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере"), а также по ч. 2 ст. 431 ("Дача взятки повторно либо в крупном размере"). 

Виктор Бабарико "категорически не согласен с предъявленным обвинением", а его защитники настаивают "на его полной невиновности".

Правозащитным сообществом Беларуси Виктор Бабарико был признан политзаключенным.
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