Политологи - о "76-процентном" рейтинге Лукашенко

Напомним, вчера председатель официального Белорусского союза журналистов и обозреватель БТ Андрей Кривошеев обнародовал "свежую социологию" от Оперативно-аналитического центра "без снятого грифа «секретно»".





В нем говорится, что "по оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов". Однако этот уровень способен "в ближайшей перспективе достичь 80 процентов".





Thinktanks.by публикует некоторые из их постов:





Андрей Елисеев, сооснователь исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST):





- «Рассекреченный» «секретный документ» – просто очередная серия спецоперации по внушению белорусам мифа об электоральном большинстве Лукашенко. Из «документа» следует, что якобы в марте рейтинг Лукашенко составлял 60%, а в конце июня – 76% и имеет потенциал роста. В этом документе также намешано все, что только можно – также для дезориентации населения.





Якобы международное сообщество и население Беларуси резко пробила уверенность в наличии доказательной базы по предъявленным обвинениям Виктору Бабарико и Сергею Тихановскому. Якобы совокупный рейтинг всех альтернативных кандидатов составляет 16%. Якобы штабы Черечня, Дмитриева и Канопацкой подставили своих кандидатов отсутствием согласования числа поданных подписей. Якобы некие западные организации и дипломаты могут давить на них для снятия с выборов.





И еще очень красивая подмазка к церкви как общественному институту с высоким уровнем доверия: якобы в адрес органов власти поступают «многочисленные слова благодарности от священнослужителей и представителей различных религиозных конфессий за той, что «двери храмов на время пандемии не были закрыты».





И кроме всего прочего неясно, зачем для проведения социологического исследования понадобилась якобы столь гигантская выборка – аж 21 тысяча человек, то ли в суперсекретном «документе» забыли поставить запятую.





Из этого «документа» ясно, что белорусские власти беспокоят следующие обстоятельства:





- Низкий рейтинг Лукашенко и органов власти и высокие рейтинги у Бабарико и Тихановского, скептицизм населения по поводу законности их заключения;





- Высокий уровень недоверия к официальной коронавирусной статистике и негативного отношения к действиям властей в борьбе с коронавирусом;





- Возможное снятие с выборов всех альтернативных кандидатов.





Андрей Егоров, старший аналитик Центра европейской трансформации:





- Если документ реальный, что скорее всего так, то это просто песня! В совдепии такое называлось "очковтирательство". Это ж какое искусство затирания проблем, какая чистейшая полуправда! Давно было известно, что первое лицо держат в инфококоне иллюзорного мира, но документальное подтверждение вижу впервые.









Александр Класковский, руководитель аналитических проектов в БелаПАН:





- Вброс через фейсбук "секретного" документа со «свежей социологией» от ОАЦ похож на информационную спецоперацию.





По мнению некоторых комментаторов (политолог Андрей Егоров), авторы документа просто вводят Лукашенко в заблуждение, сообщая, что уровень доверия ему достиг в июне 76%, а в ближайшей перспективе способен достичь 80%. Короче, держат вождя в инфококоне иллюзорного мира.





Не исключено, однако, что на самом деле вождь знает настоящие, отнюдь не радующие его цифры, а эта деза рассчитана именно на широкую публику. Чтобы перебить набравшие дикую популярность мемы про 3% и 97%.





По крайней мере, нам известно, что по данным проведенного в марте — апреле исследования Института социологии Академии наук уровень доверия Лукашенко в Минске составил 24% (спасибо за признание директору института Геннадию Коршунову).





И этот показатель разительно отличается от данных из бумаги ОАЦ («В марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8 процентов»).





При этом ясно как божий день, что академический институт проводил репрезентативное исследование по всем канонам. А вот авторы «секретной» бумаги явно плавают в социологических терминах и понятиях. Похоже, они не очень отличают уровень доверия от электорального рейтинга, а между ними обычно немалая разбежка.





Также непонятно, зачем нужна выборка в 21 тысячу человек. Для репрезентативности достаточно во много раз меньшего количества респондентов (обычно это от 1600 до 2 тысяч).





Особенно же улыбает вот эта формулировка: «По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов».





По науке рейтинг должен определяться на основе проведенного социологами-профессионалами репрезентативного опроса (и это небыстрое, кропотливое дело), а не по крохам каких-то агентурных донесений. Второе — мягко говоря, полное дилетантство. Это как взвешивать в руке авоську с картошкой: может, кило четыре, а то и все пять.





Столь же неясно, на основании чего сделано заключение, что рейтинг всех альтернативных претендентов «в совокупности составляет в настоящее время около 16 процентов».





Но нетрудно сделать вывод, что сверхзадача здесь чисто политическая — переформатировать невыгодную властям повестку дня, уйти от прилипчивого клейма 3% (при том что мем, конечно, тоже не социология). Егоров тоже не исключает, что здесь имеет место элемент информационно-пропагандистской войны.





Теперь негосударственные СМИ и соцсети будут пережевывать подброшенную «секретную» цифирь, внося сумятицу в неискушенные умы.